Yapılan araştırmalar ‘pedometre’ (adımsayar) kullanan kişilerin yürüyüş seanslarından daha iyi sonuçlar aldığını gösteriyor.

Adımsayar sayesinde bir hedef belirleyip kendinizle yarışabiliyorsunuz. Minik bir adımsayarı alıp cebinize atabileceğiniz gibi, akıllı telefonunuza da yürüyüş aplikasyonları indirerek aktivitelerinizi takip edebilirsiniz.Kalp atış hızı sensörlü, GPS özellikli, kat edilen mesafeyi ve yakılan kaloriyi gösteriyor. Fiyatı 899 TLGünde kaç adım attığınızı, kaç kalori yaktığınızı, ne kadar uyuduğunuzu, hatta bu uykunun ne kadarını derin ne kadarını hafif bir uyku evresinde geçirdiğinizi söyleyen bu bileklikler akıllı telefonlarla uyumlu çalışıyor. Fiyatı 449 TL