Tam buğday ekmeği içerdiği zengin vitamin, mineral ve lif yapısıyla tansiyondan kan şekerine, kolesterolden sindirime kadar sağlığımız için son derece yararlı bir besindir. Üstelik nişasta içeriğinin düşük olması nedeniyle kilo vermeye ve kalp sağlığına faydaları da kanıtlanmıştır. Tam buğday ekmeği ve faydaları tek bir yazıya sığmaz ama biz sizin için çok kısa bir şekilde en önemli faydalarını derlemeye çalıştık. Gönül rahatlığıyla tam buğday ekmeğinizi yiyebilirsiniz.

Lezzetli, çıtır çıtır, fırından taze çıkmış bir dilim ekmeği düşününce ağzınız sulanıyor ama aynı zamanda sağlığınıza ve bedeninize de dikkat etmek mi istiyorsunuz? Yalnız değilsiniz. Bu yazımızda ekmek yemek isteyen ama bunu sağlıklı olarak yapma isteyenlere güzel haberlerimiz var. Tam buğday ekmeğinin faydalarını sizler için araştırdık.





Unlu Mamuller Yenmeli mi?

Son dönemlerde diyetisyenlerden beslenme uzmanlarına kadar birçok insan un ve ekmek konusunda çok farklı bilgiler veriyor. Popüler görüş unu ve glüteni tamamen kesmenin hem sağlık hem estetik için çok faydalı olduğu yönünde ilerliyor.



Öte yandan bu konuda dünyanın önde gelen sağlık kuruluşları farklı düşünüyor. Birçok sağlık örgütü günlük olarak mutlaka dengeli bir miktarda un yenmesinin çok faydalı olacağını gösteren araştırmaları paylaşıyor. Eğer çölyak hastası değilseniz, ciddi ölçüde glüten intoleransınız yoksa unu tamamen kesmeniz için hiçbir sebep olmadığı söyleniyor.





Un yararlı mı zararlı mı?





Neden Tam Buğday Ekmeği

Tam buğday içeren ürünlerin sağlık için ciddi ölçüde faydası olduğu da bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Peki neden uzmanlar beyaz ekmek yerine tam buğday öneriyor? Bunun için beyaz un ve tam buğday ununun üretimine bakmak yeterli.



Tam buğday dediğimizde, tahmin edebileceğiniz gibi buğdayın tümü kullanılarak yapılan undan söz edilmektedir. Yani kepek, endosperm ve rüşeym tamamen kullanılarak tam buğday unu elde edilirken beyaz unda sadece endosperm kullanılır ki bu da nişasta bakımından çok yüklü olan kısımdır. İşte bu yüzden lif, mineral ve vitamin bakımından tam buğday unu hiçbir kayba uğramaz ve çok daha doyurucudur.





Tam buğday ekmeği çok daha sağlıklı bir seçimdir





Tam Buğday Ekmeği ile Kilo Verebilirsiniz

Yukarıda açıkladığımız üzere beyaz unla yapılan ürünlerin nişasta oranı çok daha yüksek olduğu için karbonhidrat oranı da tam buğday ekmeğine göre çok daha yüksektir. Ortalama bir hesapla herhangi bir beyaz ekmek tam buğday ekmeğinden en az yüzde 20 daha fazla kalori içerir. Üstelik içeriğindeki nişasta oranı daha düşük olduğundan ve lifli bir besin olduğundan çok daha uzun süre tok kalmanızı sağlayarak da kilo vermeye yardımcı olduğu bilinmektedir.





Tam buğday ekmeği ile kilo vermek daha kolay olabilir.





Bağışıklığı Güçlendirir

Beyaz unla yapılan ürünlere göre besin değeri açısından daha zengin olan tam buğday ekmeği; B1, B2, B3 ve B9 (folik asit) vitaminleri, E vitamini, magnezyum, demir, selenyum, potasyum ve antioksidanlar içerir. Besin değeri bu denli zengin olan tam buğday ekmeğini tükettiğinizde bağışıklık sisteminiz güçlenir ve vücudunuz hastalıklara karşı dirençli olur. Özellikle şu günlerde sofranızdan eksik etmemenizi öneririz.





Kolesterolü, Kan Şekerini ve Tansiyonu Düzenlemeye Yardımcı Olur



İçeriğindeki zengin vitaminler ve mineraller sayesinde kandaki kötü kolesterolün düşmesine ve triglisteritlerin düzenlenmesine yardımcı olduğu ispatlanmıştır. İçeriğindeki düşük karbonhidrat nedeniyle düşük glisemik indekse sahip olan tam buğday ekmeği, kan şekerini de bu sayede düzenleyerek insülin seviyelerini sağlıklı düzeyde tutar. Son olarak, içerdiği zengin lif, potasyum, magnezyum, demir ve selenyum ile kan şekerini kontrol altına alarak tansiyonun yükselmesini önlemektedir.



Bunlara ek olarak içeriğindeki lifler sayesinde sindirimi düzenleyici özellikleri olduğu ve bağırsak ve sindirim sistemine çok faydası olduğu birçok araştırma ile kanıtlanmıştır.

