Taş Devri diyeti

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Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Prof. Dr. Aydın’ın ünlü Taş Devri Diyeti, sağlıklı beslenmenin anahtarlarını da içinde barındırıyor.

Taş Devri Diyeti’ni uyguladıktan en çok bir hafta sonra yorgunluğunuz ortadan kalkar. Kendinizi gençleşmiş hissedersiniz ve daha erken uyanırsınız. Bu sağlıklı beslenme ilkeleri sağlıklı ve hastalıklı herkes için faydalı. Hem hastalık önleyici hem de tedavi edici (kısmen ya da tamamen). Sadece fazla miktarda protein almaması gereken hastalar (bazı metabolizma, böbrek ve karaciğer hastalıkları) proteinleri kısıtlarlarsa diğer önerileri rahatlıkla uygulayabilirler.



Genel ilkeler

• İki beyazı (şeker ve beyaz un) iyice azaltın, hatta mümkünse hiç yemeyin.

• Tuzu (üçüncü beyaz) tamamen kesmeyin, ama azaltın.

• Her mevsimin taze meyve ve sebzesini tüketin.

• Özgür dolaşan hayvanların etini, süt ürünlerini ve yumurtasını yiyin.

• Zeytinyağı dışındaki sıvı yağları ve margarini tüketmeyin. Doymuş yağları (tereyağı, iç yağı, kuyruk yağı) tercih edin.

• Her yiyeceği doğal şekline en yakın olarak tüketin. Paketlenmiş gıdaları tüketmeyin.

• Toplam diyetin en az yarısını çiğ yiyeceklerden oluşturun.

• Kefir, yoğurt, turşu, sirke, nar ekşisi ve boza gibi probiyotiklerden (faydalı mikroplar) zengin gıdaları fazla tüketin.

• Yasaklar haricinde yeme sınırı yok. Doyuncaya kadar yiyebilirsiniz. Ancak patlayıncaya kadar da değil!

• Yeteri kadar güneşlenin ya da kan düzeylerini 40-120ng/ml arasında tutacak kadar D vitamini takviyesi alın.

• Omega 3/Omega 6 oranınızı artırın. Mutlaka Omega 3 takviyesi alın.

• Günde en az iki litre su için.

• Derin nefes alın, stresten uzak durun, iyi uyuyun.



