Tatil demek sınırsızca yiyip-içmek demek değil! Özellikle tatil süresince bilinçsiz ve ölçüsüz beslenmek, tatil dönüşü verilecek kilolarla baş başa kalmanıza sebep olabilir...

Tatil dönüşü aynalara küsmemek için yapılması gerekenlerin başında beslenmenin doğru planlanması gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, tatilde kilo almayı engelleyen önerilerde bulundu. Siz de zorlukla verdiğiniz kiloları geri almak istemiyorsanız tatil süresince bu önerilere kulak verin...

Yumurta ye, yüz, kas kazan

Tatilde sabah kahvaltısının kuvvetli yapılması gün içinde beslenmenin daha düzenli yapılması için önemli. Açık büfe kahvaltılarda kişiler daha çok börek, krep, kek gibi besinler yerine ekmek, yulaf ezmesi tüketimine özen göstermeli. Kahvaltıda mutlaka omlet ya da haşlanmış yumurta tüketilmeli. Yumurta gün içinde tok kalmayı sağlarken; yüzme, yürüyüş gibi spor yapan kişilerde kasların kuvvetlenmesine yardımcı olur.

Kahvaltıda 3 kayısı tüketin sindirimi dengeleyin

Kahvaltıda peynir tüketimi de önemli; fakat fazla peynir tüketimi mideye ağır gelebilir bunun için 1-2 dilimi aşmamak gerekiyor. Kahvaltıyı zeytin, yeşillikler, domates, salatalık ve cevizle renklendirmek gerekir. Kahvaltıda yine 3 adet kuru kayısı tüketmek gün boyu tüketilecek besinlerin ardından sindirimin dengelenmesine faydalı olacaktır.

Tatilde kilo aldım dememek için soğuk yeşil çay tüketin

Tatilde bol sıvı tüketmek gerekiyor. Bu sıvıların başında tabi ki su geliyor. Günde 2-2.5 litreye bağlı su tüketimi kilo kontrolü için gerekli. Tatilde yeşil çay tüketimi de hem kilo almamak hem de var olan formun korunması açısından önem taşıyor. Yaz sıcaklarında buzlu yeşil çay tercih edebilirsiniz. Buzlu yeşil çayınıza birkaç dilim limon ve nane, fesleğen yaprağı atarak içimi daha keyifli hale getirebilirsiniz. Asitli bir şeyler içmekten keyif alan kişilerdenseniz ayran ve sodayı karıştırarak tüketebilirsiniz.

Hedef tatilde kilo vermekse çok hareket edin

Tatilden kilo almadan hatta kilo vererek dönmek istiyorsanız çok hareketli olmanız gerekiyor. Her yemekten belirli bir süre sonra yürüyüş, yüzme, kürek çekme, sörf yapma, bisiklete binme, plaj voleybolu, tenis, dans gibi aktiviteler yapın. Bu aktiviteleri zorunlu bir spor gibi değil eğlenerek yapın. Sistemli ve düzenli olarak günde bir saat kadar bu aktiviteleri yapmanız tatilin tadını çıkarırken günde fazladan 300-600 kalori yakmanızı sağlar. Gittiğiniz yerdeki kültürel mekanları mutlaka yürüyerek keşfetmeniz de hareketinizi arttıracaktır.

Yağ yüzdesinin artmaması için…

Tatilde yağlanmayı önlemek için akşam ve ara öğünlerine dikkat etmek gerekiyor. Ara öğünlerde meyve, kuruyemiş tercih edilebilir. Aç olunmasa bile sindirim sistemini çalıştıran ve bağırsaklara iyi gelen kırmızı erik, armut gibi meyveler tüketilebilir. Akşam yemeklerinizde tabağınızın büyük bir kısmını ızgaralar ve salata oluşturmalı. Köfte, balık, tavuk eti sınırsız yeşillik ile tüketilebilir. Salatadaki sebzeler posalı oldukları için bağırsakları çalıştırır ve iştahı dengeler. Ağır tatlılar yerine ise yemekten 1- 1.5 saat sonra 3 top dondurma ya da 1 orta boy meyve tüketilmesi durumunda kilo artışı olmaz, vücut yağ yüzdesi artmaz.

Alkol alacaksanız akşam yemeğinde karbonhidrat tüketmeyin

Sadece yiyecekler değil içilen yüksek kalorili sıvılar da kilo alımına neden olabilir. Mümkün olduğunca düşük kalorili içecekler içilmelidir. Tatilde alkol alacak kişilerin akşam yemeklerinde pilav, makarna, ekmek ya da tatlı tüketmemesi gerekiyor. Alkol zaten vücudun yağlanmasına ve karaciğerin fazla mesai yapmasına neden oluyor. Tatilde hem alkol hem de yağlı yiyecekler tüketen kişilerin de yağ oranlarının artması kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle özellikle kalorisi yüksek meyve kokteyllerinden uzak durulmalı. Eğer alkol tüketilecekse bir kadeh kırmızı şarap ya da rakı tercih edilebilir. Tatilde kendinize bir limit koyun ve bu limiti aşmayın.

Tatilde imdadınıza “detoks” yetişsin

Tatilin birkaç günü ipin ucunu biraz kaçırdıysanız üzülmeyin. Uygulayacağınız detoks ile hatalarınızı telafi edebilirsiniz. Tatilinizin sadece 1-2 gününü bu şekilde geçirmeniz alınan fazla kalorileri vermenize ve arınmanıza yardımcı olacaktır.

Tatilde bir günlük detoks için bu menü:

Sabah: 4 yemek kaşığı kadar müsli ya da yulaf ezmesini light süt ile tüketin+2 dilim ananas + üzerine 1 çay kaşığı tarçın serpilmiş 2-3 dilim muz

Öğle ara öğün: Yağsız ve sossuz Akdeniz mevsim yeşillikleri

İkindi ara öğün: 2 adet fırın galetası

Akşam: 1 tabak dolusu zeytinyağlı sebze yemeği + yağsız salata

Gece: Limonlu buzlu yeşil çay + fesleğen (Yeşil çayı 10 dakika demleyin ve soğutun. Bir sürahiye koyup içine buz taneleri atın. 3-4 parça limon dilimi ve fesleğen yaprağını içine atın.)

