Tenis için geç değil

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Tenise başlamak için geç kaldığınızı düşünmeyin. Sosyal hayatınızı canlandıracak, yepyeni bir deneyim yaşamanızı sağlayarak size yeni ufuklar açacak bu eğlenceli spora hemen her yaşta başlayabilirsiniz!

Yazı: Formsante



Dayanıklılık, patlayıcı güç, denge, odaklanma, dikkat isteyen tenis özellikle kollar ve bacaklar başta olmak üzere tüm kaslarınızı aktif olarak çalıştıran bir spor. Tenis oynarken kortta sürekli hareketli kalmanız gerekiyor. Koordineli hareketlerle kortta yapılan kısa koşu ve hamleler, vücuda esneklik ve ritim kazandırıyor.

Son derece eğlenceli olan bu sporun en güzel yanı ise hemen her yaşta başlayıp hayat boyu pratik yapabilme şansınızın olması. Başlangıçta elbette bir kursa başvurarak ders almanız gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise lisans sahibi bir tenis hocası ile çalışmak ve tekniği doğru bir şekilde öğrenmek. Sonrasında arkadaşlarınızla, halka açık kortlarda ya da üyesi olduğunuz kulüpte tenis oynamanın keyfine varabilirsiniz.