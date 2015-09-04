Teniste de stilini konuştur!

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Asics, ‘Performansım stilimdir’ diyenleri şimdi de kortlara bekliyor.

Tenisi seven, profesyonel ya da amatör olarak tenis oynayan herkes 7 – 19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ASICS 16. Fehmi Kızıl Senior Tenis Turnuvası’na davetli!

Katılım için lisansın zorunlu olduğu turnuva Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü’nde (T.E.D.) düzenlenecek. Turnuvada Kadınlar, Erkekler, Çiftler ve Karışık Çiftler kategorileri bulunuyor. Yaş kategorileri ise 25+’dan başlıyor, 60+’ya kadar devam ediyor.

Direktörlüğünü Nihat Ulusoy’un yapacağı turnuvaya başvurular 4 Eylül 2015’e kadar yapılabilecek.