Tok tutan çay
Malzemeler
• Bir tutam biberiye
• Bir tutam kuşburnu
• Bir tutam rezene
• Bir tutam kekik
• Bir tutam papatya
• Bir tutam mate
Hazırlanışı
Malzemeleri kaynamış suya atıp 10-15 dakika demledikten sonra için.
Toksin atan çay
Malzemeler
• 1-2 yaprak ananas kabuğu
• 1-2 adet enginar yaprağı
• Bir tutam kiraz sapı
Hazırlanışı
Ananas kabuğunu kaynayan suda 3-4 dakika kaynatın. Enginar yaprağı ve bir tutam kiraz sapı ekleyerek 2-3 dakika daha kaynatın. 10-15 dakika demledikten sonra süzerek için.