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Bitki çayları ile gelen güzellik

Şeyda Coşkun'dan bitki çayı tarifi...

Tok tutan çay
Malzemeler
•    Bir tutam biberiye  
•    Bir tutam kuşburnu
•    Bir tutam rezene
•    Bir tutam kekik
•    Bir tutam papatya
•    Bir tutam mate
Hazırlanışı
Malzemeleri kaynamış suya atıp 10-15 dakika demledikten sonra için.

Toksin atan çay
Malzemeler
•    1-2 yaprak ananas kabuğu
•    1-2 adet enginar yaprağı
•    Bir tutam kiraz sapı
Hazırlanışı
Ananas kabuğunu kaynayan suda 3-4 dakika kaynatın. Enginar yaprağı ve bir tutam kiraz sapı ekleyerek 2-3 dakika daha kaynatın. 10-15 dakika demledikten sonra süzerek için.

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