Şeyda Coşkun'dan bitki çayı tarifi...

Tok tutan çay

Malzemeler

• Bir tutam biberiye

• Bir tutam kuşburnu

• Bir tutam rezene

• Bir tutam kekik

• Bir tutam papatya

• Bir tutam mate

Hazırlanışı

Malzemeleri kaynamış suya atıp 10-15 dakika demledikten sonra için.



Toksin atan çay

Malzemeler

• 1-2 yaprak ananas kabuğu

• 1-2 adet enginar yaprağı

• Bir tutam kiraz sapı

Hazırlanışı

Ananas kabuğunu kaynayan suda 3-4 dakika kaynatın. Enginar yaprağı ve bir tutam kiraz sapı ekleyerek 2-3 dakika daha kaynatın. 10-15 dakika demledikten sonra süzerek için.

