Tok tutan gıdalar

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Yediklerimizin iştahımızı kesmesi ne kadar süre sindirim sistemimizde kaldığına bağlı, bunu da besinlerin içeriklerine ve sindirim sistemimizde ne gibi işlemlerden geçtiklerine bakarak anlayabiliriz.

Ancak ‘uzun süre tok tutan ya da iştah kestiği düşünülen her gıda kilo verdirir’ diye bir kural yok. Bu, kişiden kişiye değişir.



Genel olarak haşlanmış yumurta, bir avuç fındık veya 2-3 badem, birkaç ceviz, ananas ve yoğurt, karabuğday uzun süre tok tutar. Buğday un haline getirilmeden tüketilirse vücut onu parçalayıp sindirebilmek için daha uzun zaman harcar ve acıkmaz.