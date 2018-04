Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan Öz'den öneriler

"Acelecilik sağlığı bozar" diyen Aysen Arıcan Öz'den beslenme önerileri ve diyet listesi...

Tek tip beslenmek, aç kalmak, bazı besinleri öne çıkarıp bazılarını tamamen yasaklamak, öğün atlamak, sık sık tartılmak, başlayıp bırakmak, hareket etmemek en sık yapılan diyet hatalarının başında geliyor. Diyet bireye özeldir, sadece düşük kalori ilkesi gözetilerek yapılan her türlü diyet kişinin başta vitamin ve mineral eksikliklerine, sonrasında ise şeker metabolizmasında bozukluğa yol açabilir.





DİYETİN ANA TARİFLERİ

MAYASIZ TAM BUĞDAY EKMEĞİ

1 çay kaşığı karbonatı hamur kabına koyun, 1/2 limonu üstüne sıkarak köpürmesini sağlayın. 8 yemek kaşığı tam buğday ununa 3 yemek kaşığı yoğurt ekleyip yoğurun. Gerekirse üzerine su ekleyebilirsiniz. Hamuru 15-20 dakika dinlendirip 4 beze yapın. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye bezeleri yerleştirip üstünü yulaf ve tahıl kırıkları ile süsleyin. 180 derece fırında 20-25 dakikada pişirin. Her bir beze 1-1.5 dilim ekmeğe eşdeğer.



KAHVALTILIK MACUN (REÇEL YERİNE)

1 su bardağı doğranmış karışık kuru meyve, 1/2 su bardağı çekilmiş ceviz ve 1 su bardağı sıcak suyu bir tavaya koyun ve kısık ateşte macun kıvamına gelene dek karıştırarak pişirin. Küçük bir kavanoza alıp soğuyunca buzdolabında saklayın. Az az yapın ve soğukta saklayın. Özellikle kabızlık sorunu olanlar kahvaltı öncesi büyük bir bardak ılık su ile 1 kaşık yiyebilir.



LIGHT AYVA TATLISI

1 adet kırmızı elma ve 2 büyük ayvayı yıkayın. Ayvanın kabuklarını soyup ikiye bölün, çekirdeklerini ayırın. Elma, ayva kabuğu ve ayvanın ortasından çıkan bölümleri robotta parçalayıp tencerenin tabanına yayın. İçini oyduğunuz yarım ayvaları ağzı yukarı bakacak şekilde tencereye rendelenmiş meyvelerin üzerine yerleştirin. Oyduğunuz kısma 2 tatlı kaşığı şekeri az az paylaştırın. Ayva çekirdeklerini de tencereye ekleyin. Kısık ateşte ağzı kapalı olarak 20 dakika pişirin. Ayvalar yumuşadığında ocağın altını açın, rendelenmiş meyvelerin karamelize olmasını sağlayın ve suyunu ayvalara gezdire gezdire çektirene kadar pişirin. Ayvaların oyuk kısmına iyice pişmiş rende meyveleri doldurup soğutun ve servis edin.



FESLEĞENLİ PATATES KAVURMA

1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 4 orta boy patatesi bir tavaya koyun. Kısık ateşte ağzı kapalı olarak 10 dakika pişirin. İçine toz kırmızıbiber ve kuru fesleğen ile tuz ekleyip karıştırın. Ocağın altını açıp tahta kaşıkla karıştırarak patateslerin baharatlarla tamamen karışmasını ve kavrulmasını sağlayın. Sarımsaklı yoğurtla ya da et yemeklerinin yanında garnitür olarak servis edin. 1 patates 1 dilim ekmeğe eşdeğerdir, az yağ koyduğunuz için diyette ekmek eksilterek rahatlıkla yiyebilirsiniz.