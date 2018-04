Uzmanlardan kurban eti uyarısı!

Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda, etin mutlaka 24 saat bekletildikten sonra tüketilmesini öneriyor. Yeni kesildiğinden dolayı sert olan etin hem pişirmede hem de sindirimde sıkıntı yarattığını, şişkinlik ve hazımsızlığa yol açabildiğini belirten uzmanlar, haşlama ve fırınlama gibi yöntemleri tavsiye ediyor. İşte uzmanların Kurban Bayramı için beslenme önerileri...

"Kurbanda kahvaltıyı kavurmayla yapmayın"

Kurban Bayramı'nda kahvaltıların vazgeçilmezi kavurma eti yerine daha hafif yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiği bildirildi.



Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Özgür, Kurban Bayramı'nda vatandaşları kırmızı etle zenginleşmiş, hamur tatlıları ile ağırlaşmış sofraların ve hareketsiz yaşamın beklediğini söyledi.



Vatandaşların sağlıkları için bayramda özellikle günlük et tüketimlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Özgür, "Kurban etleri doymuş yağ ve yüksek kolesterol içeren gıdalardır. Bu nedenle sağlıklı bir bayram geçirmek için vatandaşlarımız günlük et tüketimlerine sınırlandırma getirmelidir. İdeal olan ortalama 100 gram civarında et tüketimidir" dedi.



Özgür, dengeli ve kolay sindirim için etin sebze ile tüketilmesi gerektiğini ifade ederek, "Özellikle kahvaltısı kavurma etiyle yapılmamalı. Kavurma eti genellikle öğlen saatlerinde tercih edilmeli ve yerken aşırıya kaçılmamalı. Aşırıya kaçıldığı durumlarda ise bir öğünün ardından daha hafif yiyecekler tercih edilmeli. Bu sayede dengeli beslenme sağlanabilir. Akşam yemeğinde de et tüketimi yerine sebze ve balık tercih edilebilir" diye konuştu.



Bayramlarda et tüketimi yanında tatlı tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Özgür, "Sağlıklı olan sütlü ya da meyveli tatlılardır. İçlerinde çok fazla yağ, şeker, un bulunan tatlılar ne yazık ki sağlıklı değil. Aşırı tatlı tüketimi kan şekerinde dalgalanmalara, hızlı acıkmaya ve daha fazla tatlı yeme isteğine neden olur. Bunun dışında çikolata, şeker ve tatlılar sindirim sistemini olumsuz yönde etkiler ve yorar" ifadelerini kullandı.