Verilen kilolar nasıl korunmalı?

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İşin zor kısmı kilo vermek mi yoksa verilen kiloları koruyabilmek mi?

Yazı: Ayşegül Uyanık ÖRNEKAL / Formsante



Bitmek tükenmek bilmeyen bir diyet maratonuna rağmen bir türlü istediğiniz kiloya ulaşamıyor musunuz? Tartıda gördüğünüz rakama bir gün sevinip ertesi gün yine hüsran mı yaşıyorsunuz? Yazdıklarımız tanıdık geldiyse, sizce de bu işte bir terslik yok mu?



Uzun çabalar sonunda nihayet dilediğiniz kiloya ulaştınız. Artık vitrinde gördüğünüz o elbiseyi alabilirsiniz. Hem o tür giysiler sizin gibi fit bir vücuda sahip olanlara daha çok yakışıyor. Günler geçti, nihayet bu akşam yeni elbisenizle partide tüm gözler sizin üzerinizde olacak. Ama o da ne, daha birkaç hafta önce aldığınız giysinin fermuarı neredeyse patlayacak. İyi ama nasıl? Cevabı basit: Hatalı, geçici çözümler üreten bir diyet döneminin ardından kendini korumak yerine mevcut kilosuna güvenerek yanlış beslenen birçokları gibi, siz de verdiklerinizi fazlasıyla aldınız. Oysa uygun bir program uygulasaydınız hevesiniz kursağınızda kalmayacaktı…

Birçok kişi zayıflamak için kendi başına ya da kulaktan dolma bilgilerle diyet yapıyor. Bazılarında başarılı sonuçlar veren bu süreçler bazılarının da tartılara küsmesine, başladığından daha kötü sonuçlarla karşılaşmasına neden oluyor. Peki sorun nerede? Ne yapıyoruz da kilo vermek bir yana daha fazlasını alıyoruz. En sık rastlanan diyet yanlışlarına dair sorularımızı Aile Hekimi Dr. Gönül Ateşsaçan yanıtladı.



Ömür boyu diyet yapılabilir mi?

Hayır çünkü diyet bir kısıtlama halini ifade ediyor. Kişinin tek başına uygulaması oldukça zor olan bu durum bir destekle yapıldığı zaman anlamlı hale geliyor. Tek başına başlanan diyetler, eğer yeni bir diyetse ve kişi buna konsantre ise en fazla üç hafta sürdürülebiliyor. Bir kişi çok fazla diyet yapıyor, kilo alıp veriyor ise bu onun kontrolsüz olduğuna işaret ediyor. Oysa sağlıklı yaşam ve beslenme programı olarak da adlandırılabilecek olan bu süreç, bir uzman desteğiyle yapılınca sonuca varılabiliyor.



En sık hangi yanlışlar yapılıyor?

Kilo vermenin önündeki en önemli engellerden biri, evde sürekli tartılmak. Bu sayede vücut, kilo vermeye karşı bir direnç oluşturuyor. Oysa ideal olan tartının haftada bir kez, uzman kontrolünde yapılması. Uygun şartlarda kilo kontrolü sağlanan kişinin, ideal kiloya indikten sonraki koruma döneminde formunu nasıl koruyacağını öğrenmesi de önem taşıyor. Kişi kilo kontrolünü, otokontrolünü geliştirerek de yapabiliyor. Yani bir sonuca vardıktan ve istediği bedene ulaştıktan sonra, haftada üç gün diyet yapıp, dört gün dilediği gibi beslenerek formunu koruyabiliyor. Tamamen bırakıp çok kilo aldığı dönemlerde ise yine ideal kiloya inmesi için mutlaka desteğe ihtiyaç duyuyor. Çünkü tek başına yapılıp bırakılan diyetler, kişiyi daha çok yağlandırıyor. Sonuçta hem kilo alınıyor hem de yağlı doku artıyor.



