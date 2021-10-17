Vücudu yenileyen 12 öneri, 7 günlük diyet, 5 farklı tarif

Diyetisyen Berrin Yiğit'ten vücudu yenileyen, tazeleyen öneriler... Yiğit, Elele arşivinde yer alan yazısında yaz dönemi öncesi temizlenmiş, arınmış, tazelenmiş, canlanmış bir beden önerilerde bulunmuştu. Artık sıcak günler yavaş yavaş geride kalırken vücudu yenileyen, tazeleyen önerileri yeniden hatırlayalım... (Bu makalenin ardından Diyetisyen Berrin Yiğit’ten Glütensiz 10 Tarif başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



Beslenme ve Diyet Uzmanı

Berrin Yiğit

@diyetisyenberrinyigit

Diyet yapmalıyım kilo vermeliyim değil artık ipleri eline al ve gerçekten bunu başarmak istiyorsan ‘ideal kiloma ulaşmaya karar verdim, bunu yapacağım’ de.

Bedenine ve ruhuna kulak ver, o sana doğru yolu gösterecek, sen yeter ki bir haftalık minik bir detoksla kendini önce uyandır. Vücuduna kötü davranmış, onu yormuş ve yıpratmış olabilirsin. Amacımız ona bildiklerini geri hatırlatmak, tekrardan özüne ve ihtiyaçlarına güvenmesini sağlayarak adeta yeniden doğmasını sağlamak. Miden, bağırsakların, böbreklerin, ruhun ve beynin aslında doğru, kaliteli, yeterli ve dengeli beslenmeyi istiyor, onu arıyor ve onun için sana sinyaller gönderiyor. Şimdi birlikte bir süredir yok saydığın bu sinyallerin farkına varma vakti. Hadi bir hafta boyunca aşağıdaki diyeti uygula ve sonra bedeninle yüzleş, değişimleri fark et, hangi beslenme düzeninde kendini daha özgür ve arınmış hissettiğini düşün. İşte gün gün yapman gerekenler;

BUNLAR ÖNEMLİ!

1 hafta boyunca kahve, siyah çay, gazlı içecek ve alkol tüketmeyin. Su tüketimini gün içerisine eşit olacak şekilde yaymayı unutmayın. Tuzu kesmeyin, ancak ekstra eklemediğinize emin olun. Bağırsaklarınız yavaşladıysa geceden 1 bardak suyun içerisine 2 kuru erik ve 2 tam ceviz ekleyip; sabah açken erik ve cevizi tüketin ve suyu için. Salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş etler ve trans yağ içeren paketli gıdalar, şeker

ve şekerli içecekler, basit karbonhidrattan uzak durun. Az uyumak stres hormonunu tetiklediği için günde 6-8 saat arası kaliteli uykuya özen gösterin. Her gün en az 30 dakika fizyolojinize ve ruhunuza en uygun egzersizi yapın.

GÜNLÜK SIVI HEDEFİ;

1.5 litre su 1 avuç maydanoz, 2 dilim limon, 1 parmak taze zencefil ve 3 ince dilim yeşil elma eklenmiş 1 litre su 1 litre ödem atıcı bitki çayı Her sabah açken 1 yemek kaşığı elma sirkesi eklenmiş 1 bardak ılık su

TARİFLER

ÖDEM ATICI ÇAY

MALZEMELER

1 ananasın kabuğu

1 yemek kaşığı mısır püskülü

1 yemek kaşığı kırkkilit otu

20 kiraz sapı

Bolca maydanoz veya nane

1 litre su



HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeler 1 litre suda bir taşım kaynatın. Altını kapattıktan sonra 10 dakika daha bekletip süzerek gün boyu için.

BÖREK OMLET

MALZEMELER

3 yumurta

3 yemek kaşığı karabuğday veya tam buğday veya nohut unu

2 yemek kaşığı rendelenmiş peynir

İnce kıyılmış sebzeler

Arzu ettiğiniz baharatlar

1 tutam kabartma tozu

1 yemek kaşığı zeytinyağı



HAZIRLANIŞI

Yanmaz tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek tüm malzemeleri karıştırıp her iki tarafını da pişirin.



METABOLİZMA HIZLANDIRAN SEBZE ÇORBASI

MALZEMELER

1 orta boy brokoli

1/2 demet dereotu

1 havuç

1 soğan

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 su bardağı light süt

1 orta boy patates

1 tutam kişniş

1/2 limonun suyu

7-8 tane karabiber



HAZIRLANIŞI

Sebzeleri ve yulafı az suda pişirip blender’dan geçirin. Püre kıvamındaki karışıma sütü ekleyin. Ardından pul biber, kişniş, limon suyu, karabiberi ekleyerek tekrar pişirin. Üzerine ince kıyım dereotunu serpip servis edebilirsiniz.

YAĞ YAKTIRAN SOMON

MALZEMELER

1 dilim fileto somon

1 tatlı kaşığı kuru biberiye

1 yemek kaşığı zeytinyağı

3 damla balzamik sirke

1 baş sarımsak

1 limonun suyu

Çekme karabiber

Roka



HAZIRLANIŞI

Biberiye, yağ, limon suyu ve balzamik sirkeyi karıştırıp somonun iki tarafına fırçayla sürün. Önceden ısınmış fırında yanına sarımsağı da koyarak ters yüz ederek altın sarısı renk alana kadar pişirin. Bolca roka üzerine somonu servis edin.



AVOKADO MOUSSE

MALZEMELER

1/2 olgun avokado

1 olgun muz

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı kıyılmış badem veya ceviz veya fındık



HAZIRLANIŞI

Avokado, muz ve kakaoyu blender’dan geçirin. Üzerine kıyılmış kuruyemiş ekleyerek servis edin.



7 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE

1. GÜN

Sabah

1 su bardağı laktozsuz light süt

3 yemek kaşığı sade yulaf ezmesi

1/2 porsiyon meyve

1 silme tatlı kaşığı toz tarçın

1 yemek kaşığı chia tohumu



Öğle

1 kase yoğurt

1 avuç semizotu

İnce kıyım dereotu, maydanoz, nane

3 tam ceviz



Ara

1 bardak sade kefir

10 çiğ badem



Akşam

100 gr kıyma ile pişmiş sebze yemeği

1 kase yoğurt

2. GÜN

Sabah

İnce kıyım dereotu, maydanoz, nane, roka

1 haşlama yumurta

2 parmak beyaz peynir

1 dilim esmer ekmek

3 ince dilim avokado



Öğle

120 gr ızgara somonlu salata



Ara

2 hurma

2 tam ceviz

1 kupa yeşil çay



Akşam

2 yemek kaşığı zeytinyağlı ve sarımsaklı sebze sote

1 kase yoğurt

3. GÜN

Sabah

1/2 porsiyon börek omlet

Bolca söğüş

3 zeytin



Öğle

İnce kıyım 10 çilek

1 yemek kaşığı ince kıyılmış ceviz

2 kibrit kutusu tuzsuz light beyaz peynir

1 yemek kaşığı zeytinyağlı ve balzamik sirkeli Akdeniz yeşilliği



Ara

2 ince dilim ananas

1 kupa yeşil çay



Akşam

Sınırsız metabolizma hızlandıran sebze çorbası

4. GÜN

Sabah

2 yumurtalı ince kıyım yeşil ve kırmızı biberli omlet

2 yemek kaşığı lor peyniri

İnce kıyım yeşillikler

2 tam ceviz

3 zeytin



Öğle

2 tane buharda pişmiş enginar

2 yemek kaşığı nar ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı eklenmiş Akdeniz salatası



Ara

10 çiğ badem

1 porsiyon meyve



Akşam

Yağ yaktıran somon

Salata

5. GÜN

Sabah

1 su bardağı badem sütü

1 yemek kaşığı chia tohumu, 1 yemek kaşığı keten tohumu, 1 yemek kaşığı yulaf, 1 porsiyon meyve, 3 tam ceviz ve tarçın eklenmiş 1 su bardağı badem sütü



Öğle

Sınırsız etsiz sebze yemeği



Ara

1/2 porsiyon meyve ile blender’dan geçirilmiş 1 bardak kefir



Akşam

120 gr hindi eti

3 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday veya kinoa

Salata

6. GÜN

Sabah

2 yumurtadan mantarlı omlet

5 zeytin

1/2 avokado

Bolca söğüş



Öğle

Yarım rendelenmiş yeşil elma, yarım rendelenmiş pancar, 3 yemek kaşığı lor peyniri ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı eklenmiş roka salatası



Ara

Avokado mousse Akşam

1 kase çorba

Sınırsız sebze yemeği

7. GÜN

Sabah