Vücudunuz uçmaya hazır mı?

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MAC Bebeköy, yerçekimsiz ortamda sunduğu 3 farklı egzersiz ile klasik egzersiz rutinlerinin dışına çıkarak sizleri eğlenceli dünyasına davet ediyor.

MAC Bebeköy, üyelerine Antigravity Multifunction Hammock, Antigravity Fitness ve Fundamental Aerial Silk egzersizleri yerçekimsiz ortamdaymış gibi hareket etme özgürlüğünü sunuyor. İpeksi paraşüt kumaşından yapılmış, egzersize yönelik yoga, pilates ve fitness ekipmanı olan Multifunction Hammock, çeşitli alanlarda denge, esneklik, akrobasi ve kuvvet hareketlerinin yerçekimine karşı kişinin kendi vücut direnci ile yapmasını sağlıyor.

Kişinin fiziksel çevikliğini ve genel sağlığını arttırmak için tasarlanmış kapsamlı bir spor tekniği olan Antigravity Fitness, egzersizlerdeki eşsiz kombinasyonlar ile kasların esneyip güçlenmesini sağlarken omurgayı baskısız uzatarak tepeden tırnağa vücudu hizalıyor. Bu egzersiz sürecinde kişiler sınıflandırıcı düşüncelerinden kurtulup, açılma ve özgür olma fırsatı yakalıyor. Uçmayı düşleyerek aslında özgür olmayı düşleyenler, bu egzersizi yaparken açılıyor ve özgür oluyor.

Sirk sanatları ve modern dansın birleşiminden doğmuş olan Fundamental Aerial Silk metodu tavandan sarkan, uzun, yumuşak kumaşlar kullanılarak yapılıyor. Tırmanmaları, asılmaları, denge pozlarını, omurganın derin rotasyonlarını, bedeni serbest bırakabilmeyi içerdiğinden; katılımcıların güçlü kollar, sağlam bacaklar, sıkı bir karın ve kalça ve sağlıklı bir omurgaya sahip olmalarını sağlıyor. Üyeler, bu ders ile dengelerini test ederken, bedenlerine güvenmeyi öğreniyor.

Aerial Silk’te havalara uçup tırmanırken, Aerial Yoga kısmında ayaklar yere basıyor. Zaman zaman zorlaşan yoga hareketleri kolaylıkla deneyimleniyor, vücut güçleniyor ve esneklik kazanıyor. İmkansız gibi duran ters duruşları rahatlıkla yaparak tazeleyici etkisi ile katılımcılar gençliklerine gençlik katarak, omurgalarına nefes aldırıyor.





