Kilo verseniz bile istediğiniz vücut tipine ulaşamıyor olabilirsiniz. Sizi bölgesel zayıflatacak mucize bir diyet yok; ancak vücut tipinizi öğrenmek ve ona göre beslenme düzeni oluşturmak uzun zamandır vermeye çalıştığınız kilolardan kolayca kurtulmanıza yardımcı olabilir.

Elma Vücut Tipi

Bu vücut tipinde ağırlığın çoğu karın bölgesinde toplanmıştır. Elma tipi vücutlarda kollar ve bacaklar genellikle incedir. Sağlık açısından risk taşıyan bir vücut yağlanma tipidir. Kadınlarda bel çevresinin 88 cm’yi geçmesi, erkeklerde bel çevresinin 102 cm’yi geçmesi; tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalık, insülin direnci riskini artırır. Vücudunuzu tanırsanız karın bölgenizdeki bu yağlardan kurtulmak daha kolay olacak;



Genel olarak istek duyulan besinler: Nişastalı ve şekerli gıdalar, diyet içecekler, kafein.

Kötü beslenmenin etkileri: Gün ortası ya da öğle yemeğinden sonra enerji ve performansta azalma, tatlı isteği.

Dikkat edilmesi gereken hormonlar: İnsülin direnci görülür. Elma tipi vücutlarda kilo kaybetmek için en önemli nokta kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulmasıdır.

Ne yenilmeli? Kaliteli protein kaynakları (tavuk, yağsız sığır eti, balık), sağlıklı yağlara (yumurta, avokado, kabuklu yemişler, tohumlar, fındık ezmesi, Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı) beslenmenizde daha sık yer verin. Ayrıca bol miktarda yeşil yapraklı sebzeleri (ıspanak, lahana, marul) tüketin.

Ne yenilmemeli? Basit karbonhidratlardan zengin ve glisemik indeksi yüksek yiyeceklerin tüketimini azaltın. Muz, kavun, incir, üzüm, patates, bezelye, havuç, mısır, pirinç, beyaz un, hamur işi, alkol, aşırı kafein, şekerli yiyecek-içeceklerden uzak durun.



Armut Vücut Tipi

Bu tip vücutlarda yağlanma kalça ve basen bölgesinde görülür. Vücudun üst kısmı alt kısma göre daha incedir. Deri altında olan yağlanma organlarda olan yağlanmayla ilişkili değildir. Kol ve sırt bölgesinde az miktarda yağlanma görülebilir. Bu tip vücuda sahip insanlar kilo verme konusunda çoğunlukla hayal kırıklığına uğrarlar. Çünkü kilo verdiklerinde bel bölgesi incelirken, basen ve kalça bölgesinden kilo kaybı zordur. Yani vücutta hedeflenen bölgeden önce diğer kısımlarından kilo verirler. Ancak ideal kiloya gelince hayal ettikleri görüntüye kavuşmuş olabilirler. Armut vücut tipi genellikle vücutta östrojen miktarının baskın olmasından kaynaklanır. Östrojen salınımını artıran besinleri beslenmenizde daha az kullanarak ya da tüketmeyerek vücut tipinize uygun bir şekilde beslenmiş olursunuz.



Genel olarak istek duyulan besinler: Yüksek yağ içeren süt ürünleri, latte, yüksek kalorili tatlılar.

Kötü beslenmenin etkileri: Öğün aralarında, akşam yemeğinden sonra veya gecenin sonunda yaşanan olağandışı açlık duygusu.

Dikkat edilmesi gereken hormonlar: Östrojen fazlalığı. Östrojenin fazla olması ya da östrojenin normal seviyelerde olmasına rağmen progesteronun düşük olması vücut ağırlığında dengesiz bir artışa neden olmaktadır.

Ne yenilmeli? Yüksek lifli sebze ve meyveler, belirli miktarlarda yulaf, kinoa, karabuğday ve kahverengi pirinç tüketilmelidir. Ayrıca yağ oranı düşük olan yüksek protein içeren besinler ve light süt ürünlerine de beslenmenizde yer açın.

Ne yenilmemeli? Yüksek yağlı süt ürünleri (krema, peynir gibi), organik olmayan/işlenmiş et ürünleri (ilaç ve hormon içeren), kafein, alkol, fermente edilmemiş tofu, soya, adaçayı, keten tohumu gibi besinlerin tüketimini azaltın.

