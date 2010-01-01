Vücut dengesini bozmadan metabolizmayı hızlandıran ve yağ yakımını arttıran besinler tüketerek yaza fit bir bedenle girebilirsiniz...

Yaz kapıya dayandı. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci, kısa zamanda fazla yağlarından kurtulmak ve fit bir vücuda sahip olmak isteyenler için yağ yakımını hızlandıran besinler hakkında bilgi verdi.

Çilek: Kalorisi düşük etkisi yüksek

Çilek vücutta yağ yakımını hızlandıran, lif ve antioksidan etkisinin yüksek olması nedeniyle de her gün 1-2 avuç kadar tüketilebilecek bir meyvedir. Çileğin 1 kasesi rahatlıkla tüketilebilecek kadar az kaloriye sahiptir.

Ananas: Metabolizmayı hızlandırır, hücreleri yeniler

Pek çok vitamin barındıran ananas, C vitamini ve yağ yakıcı etkisiyle metabolizmayı hızlandıran besinlerdendir. Özellikle ananas, ızgara olarak salata ya da yemeklerin içerisinde tüketildiğinde hem lezzetli hem de etkilidir. Günde 2 dilim ananas tüketmek metabolizmanın hızlanması ve yağ yakımı için yeterlidir. Yüksek lif etkisi ve antioksidan özelliğiyle de hücre yenilenmesine yardımcı olur.

Yeşilçay: Obezite ve fazla kiloların düşmanı

Yüksek antioksidan etkisi bilinen yeşil çay, günde 2 fincan kadar şekersiz tüketildiğinde hem yağ yakar hem de metabolizmayı hızlandırır. Özellikle içerdiği vitamin ve mineraller nedeniyle anti kanserojen etkiye sahip yeşil çay, obezite ve fazla kiloların başlıca düşmanıdır.

Zencefil: Kilo alımını dengeliyor

Zencefil, limon ile birlikte çay olarak, yemeklerin içine katılarak ya da yoğurtla birlikte tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını destekler. Yüksek kolesterolü düşürmede etkili zencefil aynı zamanda kan şekerini ve kilo alınımını dengeler.

Badem: Göbek bölgesi yağlarında etkili

Badem içerdiği mineraller ve vitaminler ile dengeli kilo vermeye ve verilen kiloların geri alınmamasına yardımcıdır. Günde bir avuç kadar yoğurtla ya da salataların üzerinde eklenerek tüketilen badem, göbek bölgesindeki yağların yakılmasını destekler.

Kahve: 1 fincan kahve metabolizmayı hızlandırıyor

Günde 1 fincan şekersiz Türk ya da filtre kahve metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını arttırır. Spor öncesi ya da sonrasında 1 adet muzla birlikte tüketilebilen kahve, yağ yakımını hızlandırmada oldukça etkilidir.

Maydanoz: Ödem atmanıza yardımcı

Vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı ve ödem önleyici bir özelliğe sahip olan maydanoz, yağ yakımında etkili bir sebzedir. Yaz, kış sofralardan eksik edilmemesi gereken maydanoz, özellikle kilo verme ve koruma diyetlerinde baş sırada yer almalıdır. Maydanozu yemeklerin içerisine ekleyerek, yoğurtla, salata içine ekleyerek ya da suyunu içerek tüketebilirsiniz.

Limon: Sağlıkla zayıflamak için

C vitamini etkisi yüksek olan limon, tüm yemeklerde ve salatalarda kullanılabilir. Günlük olarak tükettiğiniz suyun içerisine birkaç dilim limon atılması da yine yağ yakımının hızlanmasında etkilidir. Günde 1 adet limon tüketmeniz sağlıkla zayıflamamıza yardımcı olur.

Pul biber: Kilo korumada etkili

Acı etkisi ile metabolizmayı hızlandıran pul biber, tüm yemeklerde kullanılabilen hem lezzet hem de sağlık katan bir baharattır. Gün içerisinde tüketeceğiniz yoğurdun içine 1 çay kaşığı kadar pul biber katmanız yağ yakımını hızlandıracak ve kilo korumada faydalı olacaktır. Fazla tüketilmesi mide ve bağırsak sorunlarına neden olabileceğinden dikkat edilmelidir.

Elma sirkesi: Bir öğününüzde elma sirkesine yer verin

Sebze ve meyvelerin temizlenmesi için etkili olan elmas sirkesi aynı zamanda metabolizmanın hızlanmasına yardımcı bir besindir. Elma sirkesini, salatalarınıza istediğiniz ölçüde ekleyebilirsiniz. Her gün en az 1 öğünde elma sirkesine yer verilmesi özellikle bel çevresi yağların yakımını arttırır.