Uzmanlar yanlış diyet uygulamalarının anemiye neden olabilileceği uyarısında bulunuyor! İşte demir eksikliği anemisinin belirtileri ve beslenme önerileri...

Toplumda yüzde 20-30 yaygınlıkla en sık görülen kansızlık tipi olan demir eksikliği anemisine dikkati çeken uzmanlar, yetersiz beslenmenin yanı sıra yanlış diyet uygulamalarının da hastalığa neden olabileceği uyarısında bulundu.İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemotoloji Kliniği Sorumlusu Uzman Dr. Cengiz Ceylan, vücuda oksijen sağlayan demir maddesinin alyuvarlarda olmamasından kaynaklanan bir tür kansızlık olan demir eksikliği anemisine dünyada çok sık rastlandığını belirtti.Demir eksikliği nedenleri arasında yetersiz beslenme, aşırı kanama, bağırsak hastalıkları, demir emilimi bozukluğu olduğunu söyleyen Ceylan, bir diğer sebebin de yanlış diyet olabileceğini ifade etti.Kırmızı ve beyaz eti yeterince tüketmeyen kişilerde demir eksikliği anemisine rastladıklarını dile getiren Cengiz Ceylan, "Uygun diyet yapılmazsa, diyet programı çinko ve demir yönünden eksik olursa 1-2 ay gibi süre içinde kandaki demir azalır ve rahatsızlıklar başlar" diye konuştu. Tek tip beslenmeye dayalı diyet programlarının da sakıncalı olabileceğini dile getiren Ceylan, şöyle konuştu:"Kandaki demir oranını azaldıkça unutkanlık, uykusuzluk, halsizlik şikayetleri ortaya çıkıyor. Bu nedenle, yağ, karbonhidrat, protein, demirin kullanıldığı doktor kontrolündeki diyetleri öneriyoruz. Hem protein hem karbonhidratın eşit olduğu, içinde demir yönünden zengin gıdaların yer aldığı diyet programları uygun olacaktır. Tek tip beslenme belki demir emilimini sağlar ama başka elementlerin eksikliğine neden olur bu da kısmen kandaki demir oranını etkileyecektir."Demir eksikliği anemisinin başlangıçtaki belirtilerinin halsizlik, uykusuzluk, unutkanlığın yanı sıra saçlarda ve tırnaklara kırılma, matlık, ağız ve dilde yara olduğunu ifade eden Dr. Ceylan, ağır demir eksikliğindeki semptomların ise göğüs ağrısı, nefes darlığı olabileceğini kaydetti.Kahve telvesi veya buz yeme isteği duyan kişilerin de demir eksikliği anemisinden şüphelenmesi gerektiğini dile getiren Cengiz Ceylan, "Vücut isteyebilir ama kahve telvesi yemek anemiyi provoke edip hastalığın şiddetini arttırabilir" dedi.Demir eksikliği anemisinin immun sistemi etkilediğini ve hastalıklara karşı bağışıklığın azaldığını belirten Ceylan, kişinin birçok hastalığa daha çabuk yakalanabileceğini de aktardı.Ceylan, demir eksikliği anemisinin bağırsak sistemi ve kadın hastalıkları habercisi olabileceğini de anlattı.Demir eksikliği anemisi bulunanların et, balık, tavuk, karaciğer yemesi gerektiğini, bu gıdaları alamıyorsa baklagiller, fasulye, mercimek tüketmesini isteyen Cengiz Ceylan, yumurta, badem, üzüm, kuru eriğin de demir yönünden zengin olduğuna dikkati çekti.(AA)