Yaş ilerleyince kilo vermek neden zorlaşıyor?

Yaş ilerledikçe kilo vermenin zorlaşmasının nedeni bulundu. Kahverengi yağ dokusunun etkinliğinin azalması kilo almaya yol açıyor!

Yaş ilerledikçe neden şişmanlandığı ve kilo vermenin zorlaştığının sebebi anlaşıldı.



Japon bilim adamlarının fareler üzerinde yaptığı araştırma, yaşlandıkça kahverengi yağlardaki ısı üretiminin azaldığını, bu yağların etkinliğinin azalması nedeniyle daha az "Kötü beyaz yağların" yakıldığını gösterdi.



Shizuoka Üniversitesi'nden bilim adamları, bu sonuçtan yola çıkarak, iyi kahverengi yağların tekrar harekete geçirilmesini sağlayabilecek "Açma/kapama düğmesini" de buldu.



PAFR geninin yeterli faaliyet gösterememesinin farelerde kahverengi yağların etkinliğinin azalmasına ve obeziteye yol açtığı belirlendi.



Diyabet, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, kanser gibi obeziteye bağlı hastalıklar için yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ışık tutan araştırmanın sonuçları "The FASEB Journal" dergisinde yayımlandı.



Rengi normal yağ dokusundan daha koyu olduğu için, "Kahverengi" olarak adlandırılan yağ dokusu vücut ısısının düzenlenmesi için yeni doğan bebeklerde fazla miktarda bulunuyor.



Kısa süre öncesine kadar kahverengi yağ dokusunun, ihtiyaç kalmaması nedeniyle çocuklukta kaybolduğu sanılıyordu. Ancak son araştırmalar bu iyi yağların yetişkinlerde de bulunduğunu (kadınlarda daha fazla) gösterdi.



