Yaza beraber hazırlanalım

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Uzman Diyetisyen Gamze Şanlı Ak, yaza fit girmenin sırrını anlatıyor.

Kilo vermenin sihirli yolu; hayatımızın her alanında olduğu gibi, dengeyi sağlayabilmek. Başarılı bir diyet için öncelikle dengeli beslenmeyi öğrenmemiz gerek. Enerjinizi,

modunuzu ve metabolizmanızı hızlandıran taktiklerle desteklenen bir program ile sağlıklı yaşama geçişiniz kolaylaşacak.



Metabolizma hızlandıran tarifler



Moso-süperslim smoothie

1 avuç ıspanak, 1 adet yeşil elma, yarım muz, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı keten tohumu, 1/2 çay kaşığı toz zencefil ile zerdeçal, 1 tatlı kaşığı tarçın ve 1 bardak suyu blender’da karıştırın.



Kinoa salatası

1/2 su bardağı kinoayı pişirmeden önce 10-15 dakika oda sıcaklığında suda bekletin. Daha sonra orta ateşte yaklaşık 15 dakika taneler yumuşayana kadar pişirin. Üzerine 1/4 avokado ve 1 adet orta boy salatalığı küp küp kesip, 5 adet çeri domates, 1/4 demet maydanoz, 1/2 limon suyu, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı nar ekşisi, tuz ve çekilmiş karabiberi ekleyin.



Fırın mücver

2 kabak ve 2 havucu rendeleyin. Sularını sıkıp bir kaba alın. İnce doğranmış 2 sap taze yeşil soğan ve dereotu/maydanoz ilave edin. 1 yumurta, tuz, karabiber, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesini ve rendelenmiş 60 gr light beyaz peyniri ilave edip karıştırın. Hafifçe yağlanmış kalıba karışımı boşaltın. İsterseniz üzerine çörekotu da serpebilirsiniz. 180 dereceli fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.



Ödem atıcı çorba tarifi

3 orta boy kabak, 1 yemek kaşığı bulgur, 3 adet kuşkonmaz, 1 demet dereotu, 1/2 çay kaşığı zencefil, 1 orta boy soğanı 6 bardak su ile pişirin, blender’dan geçirin. Kaynamaya başlayınca yavaş yavaş karıştırarak 1 su bardağı light sütü veya 3 adet light üçgen peyniri ilave edin. Doyana kadar ve her acıktığınızda içebilirsiniz.



1. GÜN

Sabah

• Moso-süperslim smoothie

Ara öğün

• 1 fincan yeşil çay

Öğle

• 6 yemek kaşığı zeytinyağlı dereotlu kabak

• 3 yemek kaşığı yoğurt içine 1/2 çay kaşığı pul biber ve toz zencefil

• 1 dilim tam buğday ekmeği

Ara öğün

• 2 adet sade kepekli kraker

• 1 adet üçgen peynir

• 1 adet taze kırmızıbiber

• 10 adet çiğ badem

Akşam

• 150 gr baharatlı ızgara tavuk göğsü (kırmızı pul biber ve kekik ilaveli)

• Yeşil salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limon ile)

Ara öğün

• 1 bardak light süt (tarçın ile)

2. GÜN

Sabah

• 1 kutu probiyotik yoğurt

• 2 yemek kaşığı yulaf

• 1 dilim ananas

• 1 kivi

• 1 çay kaşığı keten tohumu ve tarçın

Ara öğün

• 1 fincan beyaz çay

Öğle

• Fırın mücver

• Yeşil salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limon ile)

• 1 bardak naneli ayran

Ara öğün

• 1 dilim tam buğday ekmeği

• 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

• 1/2 adet muz

• 10 adet çiğ fındık

Akşam

• 3 adet ızgara köfte veya 100 gr ızgara bonfile

• Sebze sote (1 tatlı kaşığı yağ ile)

• 1 bardak ayran

Ara öğün

• 1 bardak badem sütü

3. GÜN

Sabah

• 1 tam yumurta

• 2 yumurta akı ile yağsız menemen

• 5 adet zeytin

• Domates, salatalık, biber

• 1 dilim tam buğday ekmeği

Ara öğün

• 1 fincan rooibos çayı

Öğle

• 90 gr keçi peynirli veya mozzarellalı salata içine 3 yemek kaşığı haşlanmış buğday

Ara öğün

• 1 adet kırmızı elma rendesi içine 1 çay kaşığı tarçın

• 3 adet ceviz

Akşam

• 200 gr ızgara balık

• Közlenmiş patlıcan

• Roka salatası (1 tatlı kaşığı yağ, limon, sumak ile)

Ara öğün

• 1 bardak light süt (tarçın ile)

