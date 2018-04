Uzmanlar, "yazları sıkı diyet yapıp, sonbahar ve kışın kötü beslenmeyin" diyor ve dört mevsim sağlıklı kalmanın tüyolarını veriyor.





Yaz mevsiminin bitişiyle birlikte, genellikle diyet yapmaya da son verilerek kötü beslenme alışkanlıklarına geri dönülüyor. Oysa diyet kısa sürede çok kilo vermek için yapılmamalı; sağlıklı beslenmek alışkanlık haline getirilmeli ve bu bir yaşam biçimine dönüştürülmeli. Diyetkolik.com diyetisyenlerinden Diğdem Özkahya, yeni bir dönemin başlangıcı olan sonbahar için, her yıl kilo konusunda yaşadığınız kısır döngüden kurtulmanızı sağlayacak uygulaması kolay tüyolar veriyor. Sağlığınız için, yazları sıkı ve sağlıksız diyetler yapmaktan ve sonbahar ile kış aylarında kötü beslenmekten vazgeçin.Sıcaklar giderek azalıyor, sonbahar kendini hissettirmeye başladı bile. Yazın bitmesiyle beraber, diyet sezonunu kapatan ve kötü beslenmeye başlayan pek çok kişi var. Oysa sağlıklı beslenmenin aslında bir yaşam biçimi halini alması gerekiyor. Yazın hemen ardından, “Nasılsa kalın kıyafetlerin ardına saklanacağım” düşüncesiyle kötü beslenmeye başlamak doğru değil.Diyetisyen Diğdem Özkahya, “Nasıl olsa yaz bitti, artık diyet yapmama gerek yok” gibi düşüncelerden sıyrılmak gerektiğini belirtiyor.Özkahya, diyeti bikini giymek için katlanılan bir eziyet olarak görmeyi bırakıp, daha iyi hissetmek için edinilmesi gereken bir yeme alışkanlığı olarak algılanmasının önemini vurguluyor: “Soğuk kış ayları boyunca alınan kiloların yaz ayları başladığında hemen verilebilmesi ve kalıcı sonuçlar elde edilebilmesi neredeyse imkânsız. Dört ya da beş ayda aldığınız kilolardan, sağlıklı ve kalıcı bir şekilde birkaç haftada kurtulamazsınız. Bu nedenle beslenme konusunda bilinçli bir sonbahar ve kış geçirmeniz, yaz ayları boyunca da yeme - içmenize gösterdiğiniz özeni aynı şekilde devam ettirmeniz, hayatınızın her döneminde fit kalabilmenizi ve de sağlıklı hissetmenizi sağlayacaktır.”Yaz mevsimi bittikten sonra kilo almanın daha kolay olduğunu söyleyen Özkahya, bu konuda uyarıda bulunuyor: “Yüzme, doğa ve akşam yürüyüşleri, seyahat hazırlıkları gibi aktivitelerle yaz aylarında yaşanan hareketli zamanlar, kış aylarına doğru yerini televizyon karşısında geçirilen hareketsiz zamanlara bırakıyor. Günlerin de kısalmaya başlamasıyla, depresif ruh halleri daha sık ortaya çıkar. Depresyon, pek çok konuda isteksiz olmanıza ya da sürekli uyku halinde bulunmanıza neden olabilir. Dolayısıyla, bu iki olasılık da kilo almanıza yol açabilir. Bunun için haftada 2 defa balık, günde 10-15 adet badem-fındık veya 3 bütün ceviz tüketmek sinir sisteminizi güçlendirerek, isteksiz bir ruh halinden korunmanızı sağlar.”Kilo almanın bir başka nedeni de, yaz biterken havaların soğumasıyla beraber vücut ısısın azalması ve vücudun kendini korumaya alması. Bu nedenle, yaz aylarından sonra yağ dokusunun artması ve kilo alımı yaza kıyasla daha kolay gerçekleşiyor.Diyetin Türkçe dâhil pek çok dilde “dengeli ve sağlıklı yaşam, beslenme” anlamına geldiğini hatırlatan Özkahya, diyetin kısa süreli uygulanan geçici bir beslenme biçimi gibi algılanmasının yanlış olduğunu söylüyor. Diyet bir alışkanlık olarak benimsenip, günlük yaşamın bir parçası haline getirilebildiği zaman uygulanabilir oluyor ve kişinin daha sağlıklı hissetmesini sağlıyor.Özkahya, sonbahar mevsimi için beslenme önerileri de veriyor: “Bu yeni dönemde ilk yapmanız gereken, diyet ile ilgili algınızı, yani ‘Diyet aç kalmaktır’ düşüncesini değiştirmek ve ‘Ya hep ya hiç’ mantığından kurtulmak… Yaşamınız boyunca tükettiğiniz miktarlara dikkat ettiğiniz sürece, dilediğiniz her şeyi yiyebileceğinizi unutmayın. Aç kalmak, öğün atlamak, ekmek tüketmemek gibi davranışlar, kilo verme umudu ile yapılan en yaygın doğru bilinen yanlışlardır.”