Spor ve egzersiz, sağlıklı bir hayat için en önemli faktörlerden birisi. Ancak sadece zayıflama amacıyla yapılan spor ve egzersiz tek başına hem yetersiz kalıyor hem de tam verim sağlamıyor.

Beslenmemizde değişiklik yapmadığımız sürece, yaptığımız spor da yeterli olmuyor. Diyetisyen Emre Uzun, vücut formunu şekillendirmek, iyileştirmek, korumak, sağlıklı ve yormayacak bir çalışma için beslenme faktörünün atlanmaması gerektiği vurguluyor.



Sağlıklı yaşamak ve formda kalmak birçoğumuzun isteği. Sporun yanı sıra ne şekilde beslendiğiniz de kilo vermenizde ve formda kalmanızda önemli rolü olduğu bir gerçek. Bazen fazla kaçırılan yemekler, yapılan kaçamakların size kilo olarak geri dönüşü canınızı sıkabilir. Peki, yediklerinizin ne kadar süreli, hangi spora eşdeğer olduğunu biliyor musunuz? Diyetisyen Emre Uzun, 1 dilim pasta veya pizza, hamburger, patates kızartması gibi genelde kaçamak yapılan zamanda tercih edilen bu yiyecekleri yakmak için kaç saat ve hangi sporu yapılması gerektiğini açıkladı.



1 dilim çikolatalı pasta, 3 saatlik ev işine eşit

Diyetisyen Emre Uzun; “180-200 gramlık bir pizza dilimi yaklaşık 350-400 kaloriye denk geliyor. 1 saatlik yüzme ile bunu telafi edebilirsiniz. Çeşit ve boyutuna göre ortalama 110-130 gramlık bir hamburger yaklaşık 240-270 kalori. Bu kaloriyi yakabilmek için yaklaşık 1,5-2 saat tempolu yürüyüş yapmanız gerekir. 70-80 gramlık bir dilim çikolatalı pasta ortalama 270-300 kalori. Bu kaloriyi harcamak için ise 2 buçuk-3 saat aktif bir şekilde ev işi yapmanız lazım. Özellikle bayramda en tehlikeli tatlılardan biri olan baklava ortalama 70 – 80 gramı 240- 250 kaloridir. 1 buçuk-2 saat zumba veya dans ile bu kaloriyi harcayabilirsiniz” diyor.



Bir kutu meşrubat için 300 dakika merdiven inip çıkılması gerekiyor

330 cc‘lik bir kutu meyve suyunun yaklaşık 180-200 kalori olduğunu ve bu kaloriyi harcamak için ortalama 300 dakika boyunca merdiven inip çıkmanızın şart olduğunu söyleyen Diyetisyen Emre Uzun, sözlerine şöyle devam ediyor; ”Kızartılmış patatesin ne kadar yüksek kalorili olduğunu bilmeyen yoktur. 100-150 gram patates kızartması yaklaşık 400-500 kaloridir. 1,5 saat yüksek tempoda kürek çekerek bu kaloriyi harcayabilirsiniz. Yaklaşık 300 kalori olan 1 porsiyon pideden alınan kaloriyi, 1-1,5 saat aerobikle yakabilirsiniz. 600 kalori olan bir porsiyon kebabın kalorisini harcamak için 1,5-2 saat tempolu bisiklet çevirmeniz gerekir. 80-100 gramı yaklaşık 160-180 kalori olan lahmacunu ise 30-45 dakika basketbol ile yakabilirsiniz. Ortalama 280- 320 kalori olan 150-200 gram soslu makarnanın kalorisini yakmak için ise en az 2-2,5 saat aktif ev işi yapmanız gerekiyor.”



Bunlara dikkat ederken mutlaka vücuttaki yağ oranın da kontrol altında tutulması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Emre Uzun, vücut analiz ekipmanlarından faydalanarak yağ ölçümü yaptırılmasını öneriyor.

