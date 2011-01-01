Yemeklerde yağı azaltmanın 11 yolu

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Yağı hiç kullanmamak değil azaltmak gerekiyor.

Sağlıklı beslenme programında tüm besin gruplarının doğru kombinasyonlarla bir arada ve ideal miktarlarda bulunması gerektiğini belirten diyetisyen Merve Çapaş, "Protein, karbonhidrat ve yağ gibi 3 temel besin grubunu hayatımızdan tamamen çıkarmamız gerekmiyor. Aksine gerekli miktarın altına inmek sağlık açısından önemli sorunları da beraberinde getirebiliyor. Ancak önemli olan bu grupları kontrollü bir şekilde tüketmektir" dedi.



Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Çapaş, özellikle yağın insanları en çok korkutan besin grubu olduğunu ancak vücudun gereken enerjiyi yağdan aldığına dikkat çekti. Çapaş, yağın ne kadar ve nasıl tükettiğinin önemli olduğunu belirtirken, "Az yağ ile yapılabilecek birçok güzel tarif var" dedi. Merve Çapaş yağı az kullanmanın yolları ile ilgili 11 öneride bulunarak, şöyle dedi:



"Yağlar birçok hastalık ve fazla kilo ile ilişkilendirildiği için toplumun en korktuğu besin gruplarının başında geliyor. Fakat sağlıklı bir vücuda sahip olmak için yağ tüketimi çok önemli.

Önemli olan yağı gerekli miktarda kullanmak ve yemekleri bu miktara göre hazırlamak. Doğru bir beslenme programında günlük yağ tüketiminin 3-4 tatlı kaşığını aşmaması gerekiyor. Bu oranı aşmadan yağ kullanmak, vücut için gerekli besin değerini sağlarken fazla kalori alımının da önüne geçilmiş oluyor."



Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Çapaş, yemeklerde az yağ kullanmanın püf noktalarını sıraladı:



- Kendi mutfağınızın lezzet gurusu olun. Kitaplardan ve internetten az yağ ile yapılabilecek tarifler öğrenin ve bunları deneyin.



- Mutfağınızı zenginleştirin. Yemeklerin lezzetini artıran haşlanmış soğan, sarımsak, limon, sirke, nar ekşisi, otlar ve baharatlara daha çok önem verin.



- Yemekleri daha az yağla doğru şekilde pişirebilmek için yapışmaz bir tava alın. Böylece yemeklerinize ekleyeceğiniz 90 kalorilik bir yemek kaşığı yağı kullanmanıza gerek kalmaz.



- Izgarada, fırında, buharda pişirme yöntemlerini kullanın. Özellikle kızartmalardan olabildiğince uzak durun. Közlenmiş patlıcan ile hazırlanmış karnıyarık veya tost makinesinde hazırlanmış yaz kızartması hem sağlıklı hem de lezzetli alternatifler arasında.



- Sıvı yağları püskürtme tekniği ile kullanın. Sıvı yağları dökmek yerine spreyleyerek kullanmak veya tavayı yumurta fırçası ile yağlamak kullanılan yağ miktarını önemli ölçüde azaltan yöntemler.



- Yemeklerinizde lezzeti artırmak için yağlı soslar, tereyağı veya krema yerine çeşitli otlar ve baharatlardan yararlanın.



- Mutfağınızdan fesleğen, kekik, maydanoz, biberiye gibi kokulu bitkileri; tarçın, hindistan cevizi, değirmen biber, hardal gibi baharatları ve az yağlı ya da yağsız yoğurt ve ketçap gibi

kalorisi düşük tatlandırıcıları eksik etmeyin.



- Salata ve soslara mayonez ya da krema yerine yoğurt ekleyin. Özellikle süzme yoğurt kullanarak krema ile elde ettiğiniz kıvamı ve lezzeti yakalayabilirsiniz.



- Etli yemeklerde ayrıca yağ kullanmayın ve etin üzerindeki görünen yağları da yemeği hazırlamadan önce ayırın. Etin lifleri arasındaki yağlar yeterli olacaktır.



- Tavuk ya da hindi pişirirken derilerini ayırmayı unutmayın. Çünkü bu et türünde en fazla yağ deride bulunuyor.



- Balığı parşömen kağıdına veya alüminyum folyoya sararak pişirin. Bu şekilde daha kolay pişeceği için daha az yağ kullanabilir ve lezzetini koruyabilirsiniz. (DHA)

