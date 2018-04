Son dönemde öne çıkan ‘raw food’ yani çiğ beslenme hakkında merak edilenler bu yazıda.

Sürekli gelişen ve değişen dünyada beslenme şekilleri ile önerilen diyetler de günden güne farklılaşıyor, bizim de kafamız iyice karışıyor. Yüksek proteinli mi beslenmeli? Sürekli diyet mi yapmalı? Hangi bitki çayları daha faydalı? Kanserden korunmak için neleri yemeli? Bu soruların ardı arkası kesilmiyor. Bu işin uzmanı diyetisyenler ise beslenmenin geleceğini araştırırken geçmişi de sorguluyor ve birçok uzman beş yıl sonra tek diyet tipi olarak çiğ beslenmenin önerileceğini savunuyor.

Peki çiğ beslenme nedir? En basit açıklaması pişmemiş besinlerle beslenmektir. Çiğ beslenme felsefesi de pişirme gibi herhangi bir işlemden geçirilmemiş gıdaların tüketilmesi temeline dayanır. Bu besinler sindirim için gerekli yüksek oranda enzim içeriyor ve bunun vücut için yararlı olduğu düşünülüyor. Çiğ besinler aynı zamanda hala yaşayan besinler olarak kabul ediliyor. Çiğ beslenme, bir beslenme şeklinden çok, aslında bir yaşam felsefesi.

Raw Food, ilk insanların ateşi bulmadan önce uyguladıkları beslenme şekli gibi olduğu için, öze dönmek olarak değerlendiriliyor. İnsanın kendini yeniden tanıması ve vücudunu arındırması olarak da düşünülen Raw Food, çiğ sebze, meyve, kuruyemişler ve yağlı tohumların tüketimine dayanıyor. Çiğ beslenmede en çok dikkat çeken nokta ise et olmaması. Bu akımda iki farklı grup bulunuyor, bir grup hiç et tüketmezken, diğer grup sınırlı miktarda et ve daha çok balık tüketiyor.

Çiğ beslenme dünyayı yavaş yavaş etkisi altına alsa da hakkındaki soru işaretleri bitmiyor. Bu diyetin temelinde ne var? Sağlık için etkisi nedir? Herkes bu diyeti mi uygulasın? Kaç gün devam edelim? Bu diyet zayıflatır mı? Besin güvenliği ne olacak? Gelin birlikte bu soruların cevabına bir göz atalım.



Çiğ besin nedir?

Yiyeceklerin içindeki enzimler 47°C’de ısıtılınca yok oluyor. Oysa bu enzimler yiyecekleri sindirmemizi ve yararlı kısımlarını özümsememizi sağlayarak beslenmenin temelini oluşturuyor. 47°C, yiyeceklerdeki enzimlerin var olabildiği en yüksek sıcaklık. Yiyeceklerin içinde bulunan enzimler bu sıcaklıktan sonra değişikliğe uğruyor. 47°C altı sıcaklıklardaki besinlere; çiğ besin deniyor. Çiğ besin tercih ederken dikkat etmeniz gereken üç konu daha var:

• Dondurulmuş olmamalı

• Organik olmalı

• Pestisit ve GDO içermemeli



Neden besinleri çiğ olarak tüketmeliyiz?

En sık sorulan sorulardan birisi bu… Bu soruyu cevaplamadan önce; 45°C ve üzerindeki ısıl işlemlerin yiyeceğe ne gibi etkileri olduğunu sorgulamalıyız. Bu sıcaklık ve daha üzerinde, yiyeceğin yapısında olan ve sindirimine yardımcı olan enzimler yıkılıyor. Sonuçta da vücudumuz bu enzimleri üretmek için çalışıyor. Vücut ekstra çalışması sonucu daha yorgun bir hal alıyor ve öte yandan bu kadar çalışmanın sonucunda vücut tarafından oluşturulan enzimler yiyeceğin yapısından alacağımız enzimler kadar etkili değil. Zaman içinde bu enzimlerin eksikliği de sindirim problemi, yetersiz beslenme, erken yaşlanma ya da kilo alımı gibi sorunlara yol açabiliyor. Diğer bir etkisi ise enzimlerin vücutta yapımının yetersiz olması sonucu; vücudun pH’ının asite kaymasıdır ki bu da hiç istemediğimiz bir durum. Isıl işlem uygulanması; yiyecekte enzim kaybının yanı sıra C vitamini, folik asit, A vitamini gibi pek çok vitamin kaybına da neden oluyor. Diğer bir etkisi de ısıl işlem uygulanan gıdalardaki minerallerin emiliminin daha zor olması. Bunları göz önüne aldığımızda; çiğ besinler ile daha yüksek vitamin ve mineral alınıyor ve vücut enzim üretmek için uğraşmayınca daha enerjik bir yaşam ve daha güçlü bir bağışıklık sistemi sağlanıyor.