Macar asıllı balet Juliu Horvath tarafından geliştirilen yeni egzersiz methodu ile tanışın!

Juliu, Amerika'da bir bale topluluğunda dans ettiği zamanlarda aşil tendonunu sakatlamasının ardından kendisini tedavi etmek amaçlı hareket tedavisi, yoga ve meditasyon üzerine 6 seneye yakın çalışmalar yaptı. Ardından tüm bu disiplinlerden de etkilenerek, tamamıyla kendine özgü bir egzersiz metodu oluşturdu. Başlarda öğrencilerinin çoğunluğunu profesyonel dansçılar oluşturduğu için adına "yoga for dancer" dediği bu egzersiz metodu ilerleyen zamanlarda tüm yaş gruplarından, farklı fitness seviyelerine sahip, hatta çeşitli sağlık sorunları ya da sakatlık yaşayan kişilerin de ilgisini çekti. Şu an 52 ülkede 7800’den fazla lisanslı eğitmeni mevcut olan GYROTONIC, bu metoda özel ekipmanlar ve aletler tasarlanmasıyla ortaya çıktı. Pilates FNB’nin kurucusu ve Gyrotonic Uzman Eğitmeni Fatma Nur Bilgin, “GYROTONIC dersinde temel prensipler ve hareketler önce sandalye üzerinde öğretiliyor. Daha sonra Pully Tower aletine geçiliyor ve Pully Tower kişinin kol ve bacak uzunluğu, hareket genişliği, fiziksel kapasitesine göre ayarlanıyor.

Gyrotonic sisteminde vücut hem önden hem yandan hem de enlemesine 3 boyutlu hareketlerle çalıştırılıyor. Egzersizlerin 3 boyutlu olarak uygulanması hareket kabiliyetinin gelişmesini, sinir sisteminin çok yönlü çalışmasından kaynaklı olarak kuvvetlenmesini sağlıyor. Gyrotonic'e yeni başlayan bir kişi için hareketler basitten karmaşığa doğru öğretiliyor. Nefesin hareketlerle senkronize şekilde kullanılması kişinin bedenini daha akıcı, ritmik ve işlevsel olmasını sağlıyor. Egzersizlerin böyle ardı ardına ritmik olarak geçişli bir şekilde uygulanması dersi bir dans atmosferine dönüştürüyor. İlerleyen seviyelerde Gyrotonic müzik eşliğinde de yapılabiliyor.



Gyrotonic dersleri, Pilates FNB’nin kurucusu ve Gyrotonic Uzman Eğitmeni Fatma Nur Bilgin tarafından da verilmeye başlandı. Yaşı, fitness seviyesi ne olursa olsun herkes tarafından uygulanabilen bu yöntem ile siz de kaslarınızı rahatlatabilir, doğal bir formda hareket etmeyi öğrenebilir ve aynı zamanda kuvvet kazanabilirsiniz.



