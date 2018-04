Yepyeni bir fitness deneyimi!

Dünyada fitness alanında giyilebilir teknoloji ile trend haline gelen JAWBONE, Türkiye’ye ilklerin öncüsü Hillside City Club ile işbirliği yaparak giriyor

Dünyadaki spor trendlerinin Türkiye’deki öncüsü Hillside City Club, teknolojisi ve tasarımıyla en gelişmiş tracker bilekliklerden biri olarak kabul edilen UP24 by JAWBONE ile yepyeni ve benzersiz bir fitness deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Hillside City Club ve JAWBONE işbirliği sayesinde, giyilebilir teknolojiyi fitness deneyimine dönüştüren ve Türkiye’de UP24 by JAWBONE’u kullanarak “Hillside Triaction 360º Fitness”ı yaşayan ilk kişiler Hillside üyeleri olacak.



ABD’li JAWBONE firması tarafından geliştirilen UP24 by JAWBONE, bileklik ve akıllı telefon uygulamasından çok daha fazlasını sunan entegre bir sistem olarak öne çıkıyor. UP24 by JAWBONE, fitness, beslenme ve dinlenme üzerine kurulu Hillside TriAction Training sisteminin 3 ana unsuru olan kişiye özel uyku, hareket ve beslenme alışkanlıklarını anlamaya yardımcı oluyor.



Hedefini belirle ve takip et

Şık tasarımlı bileklik kullanıcısının gerek gün içinde gerekse uyku süresince yaptığı hareketleri kaydederken, mobil uygulama tüm bunların görüntülenmesini ve analiz edilmesini sağlıyor. Kullanıcı günde 8 bin adım ve 7 saat uyku süresi gibi kendisine özel hedefler belirleyebilirken, gerçekleştirdiği spor aktivitelerini mobil uygulamaya girerek antrenmanlarının verimini görebiliyor; yemeğinin fotoğrafını çekip günlük besin ve kalori değeri takibi yapabiliyor.



Uyku düzenini sağla

UP24 by JAWBONE, fitness programlarının en önemli bölümlerinden birini oluşturan dinlenme konusunda da son derece etkileyici özelliklere sahip bulunuyor. Üzerindeki düğme ile gece moduna alınabilen bileklik, kullanıcının uykusu boyunca yaptığı tüm vücut hareketlerini kaydediyor. Böylece gecenin kaç saatinin hafif, kaç saatinin derin uykuda geçirildiği, uykuya dalmanın ne kadar sürdüğü gibi bilgiler de kayıt altına alınmış oluyor. Alarm özelliği ise, istenen saat aralığında uykunun en hafif olduğu anı belirleyerek titreşimle kullanıcıyı uyandırıyor ve güne enerjik bir şekilde başlamaya yardımcı oluyor.



Kusursuz performans için Hillside Sports Team koordinasyonu

UP24 by JAWBONE’un iPhone ve Android uyumlu mobil uygulamasının diğer bir önemli özelliği de Hillside üyelerinin fitness performansını etkileyen uyku, hareket ve beslenme ile ilgili bilgilerinin Hillside Sports Team tarafından tek bir yerden takip edilmesine olanak tanıması. Hillside Sports Team, uygulamanın ‘Trends’ ve ‘Lifeline’ ekranlarını kullanarak bu bilgileri geçmişe dönük olarak da inceleyebiliyor. Bu sayede kişinin hedeflerine en iyi ve en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayacak “Hillside Triaction 360º Fitness” programı başarıyla uygulanabiliyor.



Arkadaşlarının hedeflerini gör

Uygulamanın sosyal yönü ise birbirini tanıyan UP24 by JAWBONE kullanıcılarını bir araya getiriyor. Kullanıcılar birbirlerini arkadaş olarak ekleyerek diğerlerinin günlük istatistiklerini de görebiliyor. Böylece Hillside Sports Team de kullanıcının programını inceleme ve gerekirse müdahale etme fırsatı yakalıyor. UP24 by JAWBONE bileklikler, mayıs ayında Hillside City Club Personal Training paketleri ve Prime üyeliklerinde hediye ediliyor.