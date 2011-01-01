Yeşil yapraklı sebzeler beyni 11 yıl gençleştiriyor!

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Yeşil yapraklı sebzelerin beyni koruduğu ve gençleştirdiği belirlendi.

ABD'nin Chicago Üniversitesi'nden bilim adamları ıspanağın faydalarını araştırmak üzere ortalama 81 yaşındaki 950 kişinin bilişsel becerilerini ve beslenme alışanlıklarını inceledi.



Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeleri günde 1-2 tabak tüketenlerin beyninin bunları daha az yiyenler ya da hiç yemeyenlere göre ortalama 11 yıl daha genç olduğu saptandı.



Yeşil yapraklı sebzelerin K vitamini, beta-karoten, folik asit gibi antioksidanlar bakımından zengin olmasının bu olumlu etkiyi yarattığını belirten bilim adamları, bunamadan, Alzheimer hastalığından korunmak için yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.



Araştırmanın sonuçları, ABD'de düzenlenen Deneysel Biyoloji Konferansı'nda sunuldu.



Daha önce İsveç'te yapılan bir araştırma yeşil yapraklı sebzelerin kasları güçlendirdiğini ortaya koymuştu. (AA)





