Yıkmanız gereken fitness kuralları

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Spora başladığınız günden beri etrafınızdan sürekli öneriler alıyor olabilirsiniz. Kimisi doğru bilgiler verebilir, kimisi de yanlışlarla kafanızı karıştırabilir. Alışılagelmiş, körü körüne benimsenmiş fitness kurallarının aslında gerçekten ‘kural’ olmadığını bu maddeleri okuyarak anlayabilirsiniz!

Yazı: Elif Gürsoy/Formsante



Bugüne kadar bildiğiniz ve uyguladığınız egzersiz kurallarının aslında sizi yanlış yönlendirdiğinin farkında mısınız? Sizi haddinden fazla motive edecek sözler ya da her zaman bir profesyonel gibi olmaya zorlayan psikolojik baskılar yıkmanız gereken bu kuralların temelini oluşturuyor. Doğru bildiğiniz yanlışları avantaja çevirmenin şimdi tam zamanı.



Acı çekmeyin

Egzersiz yapmaya başlamanız için ihtiyacınız olan en önemli şey motivasyon, evet. Ama bu motivasyonu aşırıya kaçırmadan elde etmeniz gerekiyor. Acı yoksa fayda yok gibi yüksek moral verdiğini düşündüğünüz söylemler aslında yarar sağlamaktan çok zarar veriyor. “Acı yoksa fayda yok” diyerek gereksiz yere efor sarfedip, bilinçsiz hareketler yapabilirsiniz. Bunlar da sakatlanmanıza neden olarak bir daha egzersiz yapamama riskini bile doğurabilir. Motivasyon çok önemli ama burada asıl odaklanılması gereken nokta egzersiz programınızdaki hareketleri doğru ve ölçülü yapmak…



Acele etmeyin

Yaptığınız egzersizden verim almak elinizde. Bilinenin aksine ağırlık kaldırırken hızlı hızlı davranmak verimi azaltıyor. Kolunuzu kaldırdığınızda hızlıca aşağı indirmek değil, bekleyerek yavaş yavaş indirmek kas kütlenizi daha çok geliştiriyor. Bunu yaptığınız tüm bölgesel antrenmanlar için uygulayabilirsiniz. Uygularken de kas dokusunun daha fazla faaliyete geçtiğini yanma hissiyle fark edeceksiniz. Denemeye değer…



Hızlı olmak zorunda değilsiniz

Belki hayatınızda daha önce hiç kilometrelerce koşmadınız ya da kısa bir süre önce koşmaya başladınız, yenisiniz… Maraton koşucuları gibi hızlı hızlı koşmak, derece yapmak zorunda olmadığınızı belirtmek isteriz. Eğer bir şekilde koşmaya başladıysanız sanki çok hızlı koşmanız gerekiyormuş gibi bir psikolojik baskı altında olmanıza neden olan her şeyden uzak durun. Çünkü eğer ki niyetiniz olimpiyatlarda yarışmak değil sadece kondisyonunuzu, gücünüzü yerine getirip yağ yakımına yardımcı olmaksa makul kilometreleri normal hızda koşmanızı öneriririz.



