Yeni yıl sabahı akşamdan kalma bir güne uyanmak istemiyorsanız, yılbaşı gecesi yediklerinize dikkat edin.

Yılbaşı gecesi beslenmeyle ilgili uzmanlar çeşitli uyarılarda ve önerilerde bulunuyor. Yılbaşı gecesi bilinçsiz yiyecek ve içecek tüketiminin sağlığa zararlı olabileceğini belirten Diyetisyen Tuğçe Sert, yılbaşı gecesinin ertesi günü de iyi beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Sağlıklı bir yılbaşı sofrası, yemek sonrası atıştırmalıklar ve içecek tüketimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Diyetisyen Tuğçe Sert, yılbaşı gecesinin ertesi günü de iyi ve sağlıklı beslenilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.



Sert; yeni bir yılı kutlamak için bir araya geldiğimiz yılbaşı gecesinin genellikle geç saatlere kadar devam ettiğine, dışarıda veya evde sevdiklerimizle geçirdiğimiz kutlamalarda tüketilen yiyeceklerin miktar ve kalori açısından diğer günlere göre daha fazla olduğuna değinirken yılda bir defa böyle bir gece kutluyoruz düşüncesiyle, yiyeceklere kendimizi fazla kaptırmamamız gerektiğini dile getiriyor.

Evde kutlama yapacak olanlara daha sağlıklı alternatifler hazırlayabilmeleri için önerilerde bulunan Tuğçe Sert; yağsız yoğurtla hazırlanabilecek mezeler, çeşitli salatalar, haşlanmış sebze tabağı, ızgara et veya ızgara hindi eti gibi alternatifler sunuyor. Bunun dışında güzel bir çorbanın başlangıç için uygun olabileceğine ancak çorba veya pilav varsa ekmek tüketmemeye özen gösterilmesi gerektiğine değiniyor.

Yemek sonrası atıştırmalıkların çeşidine ve miktarına dikkat

Yemek sonrası tatlı tercihinin; sütlü, meyveli veya dondurmalı bir tatlıdan yana olmasını tavsiye eden Diyetisyen Tuğçe Sert; tatlı yerine meyve tüketimini de öneriyor. En önemli nokta olarak; tatlı veya meyve tüketiminin yemekten 1,5 – 2 saat sonra olması gerektiğine dikkat çekiyor. Diyetisyen Tuğçe Sert; özellikle kuruyemiş yemek isteyenlerin 6-7 adet çiğ badem, çiğ fındık, 3 tüm ceviz, 6-7 adet fıstık, 1 avuç çekirdek ve leblebiden oluşan küçük bir kâse oluşturarak gece boyunca tüketilebileceklerini belirtiyor.

Dışarıda kutlama yapacakların, istedikleri her seçeneğe ulaşmada biraz zorluk yaşayabileceğinin altını çizen Sert; menüden daha sağlıklı besin tercihleri yapabilmesi için alternatif önerilerde bulunuyor. Örneğin; çok yağlı, kızartılmış, kremalı, mayonezli yemek ve meze tercihlerinin yerine ızgara yapılmış bir et çeşidi, yanına daha düşük kalorili mezelerden tercih edilmesinin faydalı olacağını belirtiyor.

İçecek miktarına dikkat edin!



Gazlı içecekler, meyve suları gibi hazır içeceklerin şeker oranının oldukça yüksek olduğunu belirten Tuğçe Sert; bu tarz içeceklerin light olanlarının tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. Tüketilebilecek en güzel içeceğin ise; limonlu bir soda olduğu yönünde görüşlerini paylaşıyor.

Yılbaşından sonraki gün hafif beslenmeye ve bol hareket etmeye özen gösterin

Güzel geçen bir gecenin ardından, kahvaltıda hafif bir şeyler tüketmenin sindirimin düzenlenmesine yardımcı olacağına yönelik açıklamalarda bulunan Tuğçe Sert; “Örneğin; yoğurdun içine yulaf, elma ve tarçın katabilirsiniz. Yağsız, tam buğday ekmeğine yapılmış bir tost, yanında yeşil çay tercih edebilirsiniz. Öğle ve akşam yemeğinde salata veya haşlanmış sebze gibi hafif yiyecekler tüketebilirsiniz. Gün boyunca 2-2,5 litre su ve 2 fincan yeşil çay tüketmeyi ihmal etmeyin. Beslenmenin yanında 1 saatlik yürüyüşte bir gece önceki kaçamakları hafifletecektir” diyerek yılbaşı gecesinin ertesi günündeki beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğine yönelik paylaşımlarda bulunuyor.

