Yılbaşı gecesi
beslenmeyle ilgili uzmanlar çeşitli uyarılarda ve önerilerde bulunuyor. Yılbaşı
gecesi bilinçsiz yiyecek ve içecek tüketiminin sağlığa zararlı olabileceğini
belirten Diyetisyen Tuğçe Sert,
yılbaşı gecesinin ertesi günü de iyi beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğine
dikkat çekiyor.
Sağlıklı bir yılbaşı
sofrası, yemek sonrası atıştırmalıklar ve içecek tüketimiyle ilgili
açıklamalarda bulunan Diyetisyen Tuğçe Sert, yılbaşı
gecesinin ertesi günü de iyi ve sağlıklı beslenilmesi gerektiğine dikkat
çekiyor.
Sert; yeni bir yılı kutlamak için bir araya geldiğimiz yılbaşı gecesinin
genellikle geç saatlere kadar devam ettiğine, dışarıda veya evde
sevdiklerimizle geçirdiğimiz kutlamalarda tüketilen yiyeceklerin miktar ve
kalori açısından diğer günlere göre daha fazla olduğuna değinirken yılda bir
defa böyle bir gece kutluyoruz düşüncesiyle, yiyeceklere kendimizi fazla
kaptırmamamız gerektiğini dile getiriyor.
Evde
kutlama yapacak olanlara daha sağlıklı alternatifler hazırlayabilmeleri için
önerilerde bulunan Tuğçe Sert; yağsız yoğurtla hazırlanabilecek mezeler,
çeşitli salatalar, haşlanmış sebze tabağı, ızgara et veya ızgara hindi eti gibi
alternatifler sunuyor. Bunun dışında güzel bir çorbanın başlangıç için uygun
olabileceğine ancak çorba veya pilav varsa ekmek tüketmemeye özen gösterilmesi
gerektiğine değiniyor.
Yemek sonrası atıştırmalıkların çeşidine ve miktarına dikkat
Yemek sonrası tatlı
tercihinin; sütlü, meyveli veya dondurmalı bir tatlıdan yana olmasını tavsiye
eden Diyetisyen Tuğçe Sert; tatlı yerine meyve tüketimini de öneriyor. En
önemli nokta olarak; tatlı veya meyve tüketiminin yemekten 1,5 – 2 saat sonra
olması gerektiğine dikkat çekiyor. Diyetisyen Tuğçe Sert; özellikle kuruyemiş
yemek isteyenlerin 6-7 adet çiğ badem, çiğ fındık, 3 tüm ceviz, 6-7 adet
fıstık, 1 avuç çekirdek ve leblebiden oluşan küçük bir kâse oluşturarak gece
boyunca tüketilebileceklerini belirtiyor.
Dışarıda kutlama
yapacakların, istedikleri her seçeneğe ulaşmada biraz zorluk yaşayabileceğinin
altını çizen Sert; menüden daha sağlıklı besin tercihleri yapabilmesi için
alternatif önerilerde bulunuyor. Örneğin; çok yağlı, kızartılmış, kremalı,
mayonezli yemek ve meze tercihlerinin yerine ızgara yapılmış bir et çeşidi,
yanına daha düşük kalorili mezelerden tercih edilmesinin faydalı olacağını
belirtiyor.
İçecek miktarına
dikkat edin!
Gazlı içecekler, meyve suları gibi hazır içeceklerin şeker oranının oldukça yüksek olduğunu belirten Tuğçe Sert; bu tarz içeceklerin light olanlarının tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. Tüketilebilecek en güzel içeceğin ise; limonlu bir soda olduğu yönünde görüşlerini paylaşıyor.
Yılbaşından sonraki
gün hafif beslenmeye ve bol hareket etmeye özen gösterin
Güzel geçen bir gecenin
ardından, kahvaltıda hafif bir şeyler tüketmenin sindirimin düzenlenmesine
yardımcı olacağına yönelik açıklamalarda bulunan Tuğçe Sert;
“Örneğin; yoğurdun içine yulaf, elma ve tarçın katabilirsiniz. Yağsız, tam
buğday ekmeğine yapılmış bir tost, yanında yeşil çay tercih edebilirsiniz. Öğle
ve akşam yemeğinde salata veya haşlanmış sebze gibi hafif yiyecekler
tüketebilirsiniz. Gün boyunca 2-2,5 litre su ve 2 fincan yeşil çay tüketmeyi
ihmal etmeyin. Beslenmenin yanında 1 saatlik yürüyüşte bir gece önceki
kaçamakları hafifletecektir” diyerek yılbaşı gecesinin ertesi günündeki
beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğine yönelik paylaşımlarda bulunuyor.