Yılbaşı sofrası hasta etmesin!

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Yılbaşı gecesi nasıl beslenmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Yılbaşı gecesi yiyip içtiklerinize dikkat ederek ertesi gün yaşayabileceğiniz rahatsızlıklardan kurtulabilirsiniz. İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Diyetisyen Tuğçe Özakçaoğlu, çok çeşitli yiyeceklerin yer aldığı yılbaşı sofralarında fazla miktarda besin tüketilmesinin kişiye rahatsızlık vereceği uyarısında bulundu.



Yılbaşı gecesi ve yeni yılın ilk günü nasıl beslenilmesi konularında uyarılarda bulunan Tuğçe Özakçaoğlu, özellikle diyabet, kalp, yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları bulunanların yiyecek ve içeceklerine dikkat etmesi gerektiğini kaydetti. Yılın ilk gününe küçük değişimlerle keyifli ve sağlıklı şekilde uyanmanın mümkün olabileceğini belirten Özakçaoğlu, şunları söyledi:



"Bir öğüne sıkıştırılmış kalorisi yüksek besinlerin tüketilmesiyle birlikte hazımsızlık, gaz, şişkinlik, mide ve barsak rahatsızlıkları oluşabilir. Bu nedenle yılbaşı akşamındaki sofranızı

bütün besin öğelerini yeterince içerecek şekilde önceden planlamak ilk şart olmalıdır. Yılbaşı gününe sağlıklı bir kahvaltıyla başlamalı ve öğle yemeğinde sebze yemeği, bol salata, ayran gibi daha hafif yemekler ve içecekler tercih edilerek güne devam edilmelidir. Akşama doğru hafif-orta tempolu 35-40 dakika yürüyüş yaparak metabolizma hızımızı artırabiliriz. Akşam yemeğine başlarken çorba, sebze yemeği ve bol salata, beraberinde patlıcan salatası, yoğurtlu mezeler, barbunya pilaki gibi daha sağlıklı mezeler tercih edilebilir. Ana yemek seçimimizde ise kırmızı et yerine ızgara veya fırında balık, tavuk, hindi tüketilebilir."



MEYVELİ VEYA SÜTLÜ TATLI TERCİH EDİN

Alkolün vücutta doğrudan yağa dönüşen bir madde olduğunu vurgulayan Özakçaoğlu, şu bilgileri verdi:



"Fazla kaloriden kaçınmak adına tatlı, çerez gibi yağ oranı yüksek besinler tercih edilmemeli, alkol tüketilecekse kan şekerinde dalgalanma yaşanmaması için yemekle birlikte tercih edilmelidir.



Rakı, viski, votka gibi içkilerin yerine alkol oranı daha düşük olan şarap, bira veya meyve kokteylleri kullanılabilir. Kuruyemiş tüketimi isteniyorsa E vitamini ve Omega-3 içeren fındık ve ceviz tüketimi tercih edilmeli. Ancak yağ miktarları fazla olduğundan tüketimleri 1 avucu geçmemelidir. Şekerli besinler yüksek enerji içerdiğinden ve kan şekerinin hızla artmasına neden olduğundan, tatlı tüketilmek isteniyorsa yemekten sonra ara öğün olarak tüketilmelidir. Kalorisi ve yağ içeriği yüksek hamurlu tatlılar yerine tarçın ile fırında pişirilmiş incir tatlısı, kabak tatlısı gibi meyveli tatlılar veya sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Uyumadan 2 saat önce de yemek tüketimini sonlandırılmalıdır."



Özakçaoğlu, yılın ilk gününde yürüyüş ve ödem atabilmek için gün içerisinde bol sıvı tüketimi gerçekleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



(DHA)