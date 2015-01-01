Yoga Eğitmeni İpek Darga'dan yoga önerisi...

Yoga hareketlerini düzenli ve dengeli yaparak hem zayıflayabilir hem de canlı ve fit görünebilirsiniz. Öncelikle yapılan hareketlerle omurganız dikleştir, bu da zayıf görünmenize yardımcı olur. Tavsiye ettiğim bu serideki hareketleri tekrarlamak beden ısısını arttırır, enerjiyi yükseltir ve kardiyo etkisi yaratır. Bedeninize uygun (haftada 2-3 kez) belli bir disiplin edinmeli ve düzeninizi mümkün olduğunca sürdürmelisiniz.Bedensel farkındalık arttıkça kendimizi daha iyi tanırız. Ne yemeli ne yememeli, ne kadar yemeliyiz gibi soruların cevaplarını araştırmaya ve bulmaya başlarız. Bedenin ihtiyacı olan besinlere yöneliriz. Böylelikle gereksiz, fazla ve bedenin istemediği besinlerden uzak kalırız. Çer çöp yemekten sakınırız. Bedeni yoracak boşa enerji harcadığımız besinlerden uzak dururuz.Zihinsel farkındalık ile bu kez zihni gereksiz, çer çöp düşüncelerle doldurmayıp aynı beden gibi zihni de genç tutabiliriz. Kısacası bedensel ve zihinsel farkındalıkla, hem bedeni hem zihni kötü alışkanlıklardan koruruz. Kalıcı zayıflık için de farkındalık önemli. Yoga hareketlerinde metabolizmayı hızlandıran, sindirim sistemini dengeleyen, hormon ve sinir sistemini rahatlatan, kasları güçlendiren hareketleri seçmeliyiz. Yogada kullandığımız nefes teknikleriyle bol oksijen alarak hücrelerin oksijenle beslenmesini, tüm organların ve sistemlerin düzenli ve dengeli çalışmasını sağlayabiliriz. Bol oksijen demek canlılık demek, dolaşım sisteminin güçlenmesi tüm bedenin sağlıklı olması demek. Yogada yaptığımız karın ve bacak kaslarını güçlendiren, enerjimizi yükselten hareketlerle sağlıklı bir beden, berrak bir zihin ve mutlu bir gülümseme bizi bekliyor.Bu ‘Güneşe Selam’ serisidir. İlk hareketten başlayarak son harekete kadar ayrı ayrı hem sağ hem sol ayakla başlayarak yapın. İdeal şartlarda doğada veya açık bir pencere önünde, her sabah 3-4 kez tekrarladığınızda kardiyo etkisi yapar. Bu seriyi veya diğer hareketleri adım adım uygulama için ‘Yıldızlarla Duruş’ kitabını kullanabilirsiniz.