Sporcular için beslenme tavsiyeleri...

Sporcular ve fazla kilolarından kurtulmak için yoğun egzersiz yapanlar, sağlıklarını korumak için beslenmelerine ekstra dikkat göstermek zorundalar. M-Onep Klinikleri Beslenme Uzmanı Banu Eroğuz Demirözü’ne göre bu grupta hatalı beslenmeden dolayı; halsizlik, yağdan değil kas kültesinden zayıflama, asabiyet, dikkat dağınıklığı gibi problemler yaşanır. Yine yeterli beslenmeyenler bunu takviye gıdalarla desteklemeye çalışırlar, bunun da profesyonel destek almadan yapılması erkek tipi denen yoğun saç dökülmelerine yol açar.

Demirözü’nün sporcu ve yoğun egzersiz yapanlara tavsiyeleri ise şunlar:



* Egzersiz sırasında yağ oranınızı azaltmak ve kas oranınızı artırmak istiyorsanız karbonhidratı ihmal etmemelisiniz. Burada egzersiz ertesi ilk iki saat altın saattir! Bu saatlerde kaslarınızı beslemek ve yeniden güçlendirmek için karbonhidrat ve proteinden zengin bir öğün tüketmelisiniz. Özellikle dayanıklılık sporlarında kompleks karbonhidratlardan zengin ve yağdan fakir beslenmek önemlidir. Bu sayede öncelikle dayanıklılık artar bunun bir sonucu olarak da performans gelişir, yorgunluk gecikir ve sakatlık riski azalır. Kompleks karbonhidratlar, nişastalı sebze ve meyveler, tam tahıllı gıdalar ve lifli sebzelerin içerisindeki karbonhidrat türüdür; tam tahıllı ekmek, esmer pirinç, fasulye, mercimek, bezelye gibi.

* Spor yapanlar hindi, balık ve kırmızı et tüketmeli, kaslarını bu proteinlerle beslemelidir. Yumurta da iyi bir protein kaynağıdı.

* Spor yapanların kalsiyum ihtiyacı ise olabildiğince yoğurt ve kefir ile karşılanmalıdır. Peynirler içindeki tuz oranı yüksekliği sebebiyle aynı pastırma gibi daha dikkatli ve az miktarda yenebilir ya da tuzları olabildiğince azaltılarak tüketilmelidir. Süt ise bazı bünyelerde sindirim sorunlarına yol açtığından yoğurt ve kefir daha garantili kalsiyum kaynaklarıdır.

* Sıvı almayı unutmayın! Egzersiz sırasında mutlaka yeterli miktarda sıvı tüketilmelisiniz. Spor yapılan mevsime, ortamın ısısına ve yapılan sporun türüne bağlı olarak değişmekle beraber egzersiz sırasında ortalama 1000ml/saat sıvı alınmalıdır. Bu sıvı su olabileceği gibi mineral ve vitaminlerden zenginleştirilmiş sporcu içeceği olabilir. Yeterli sıvı tüketilmediğiniz durumlarda yorgunluk çabuk gelişir dolayısıyla da performansınız düşer.

* Eğer ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş bir beslenme programı takip ediyorsanız ek vitamin veya mineral almanıza gerek kalmaz. Alınacak vitamin ve minerallere de bu konuda uzmanlaşmış olan diyetisyen ve doktorlar karar vermelidir. Düzenli egzersiz yapanların demir ve kalsiyumu yeterli miktarlarda tüketmesi önemlidir. Demir ve kalsiyumdan zengin besinleri yeterli miktarlarda ve her öğünde tüketmeniz bu sebeple önemlidir.

