Türkiye’de 25-28 Ocak tarihleri arasında bütün hafta süren N+TC antremanlarıyla başlayan Nike Women Week’in İstanbul’daki finali yüzlerce kadının katılımıyla
Tarihi Esma Sultan Yalısı’nda yapıldı. Etkinliğe başarılı sporcular Ceylan
Arısan ve Işıl Alben’in yanı sıra Ayşe Tolga, Müge Boz, Ayça Aras, Duygu
Akdeniz, Duygu Boztepe, Hande Erçel, Raisa - Vanessa Sason gibi ünlü isimler de
katıldı.
Yüzlerce kadının birlikte antrenman yaptığı, tüm gün süren etkinlikte
katılımcılar, profesyonel sporcu ve eğitmenlerin antrenmanlarından ilham
alınarak hazırlanan Nike+ Training Club programlarıyla tarihi mekanda mükemmel
bir spor deneyimi yaşadı.
#geçtimkendimi