Nike Women Week Etkinlik Serisi’nin Türkiye’deki finali Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirildi.

Türkiye’de 25-28 Ocak tarihleri arasında bütün hafta süren N+TC antremanlarıyla başlayan Nike Women Week’in İstanbul’daki finali yüzlerce kadının katılımıyla Tarihi Esma Sultan Yalısı’nda yapıldı. Etkinliğe başarılı sporcular Ceylan Arısan ve Işıl Alben’in yanı sıra Ayşe Tolga, Müge Boz, Ayça Aras, Duygu Akdeniz, Duygu Boztepe, Hande Erçel, Raisa - Vanessa Sason gibi ünlü isimler de katıldı.



Yüzlerce kadının birlikte antrenman yaptığı, tüm gün süren etkinlikte katılımcılar, profesyonel sporcu ve eğitmenlerin antrenmanlarından ilham alınarak hazırlanan Nike+ Training Club programlarıyla tarihi mekanda mükemmel bir spor deneyimi yaşadı.

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