Ferin Batman, "Her şeyden önce zayıflamak isteyen biri için diyette nelerin tüketilmemesi gerektiğini tespit etmeliyiz" diyor. İşte önerileri...

Kızartma: Sebzeleri veya et ürünlerini kızartarak tüketmek sadece kalori artışına neden olmaz aynı zamanda kanserojen bileşenleri artırır. Kızartmayı yağda yapmak yerine fırında pişirme kağıdı üzerine sprey şişedeki yağları kullanarak yapabilirsiniz, aynı lezzeti bulacaksınız.



Mayonez, sezar sos, yağlı/kremalı soslar, et/tavuk bulyon: Yüksek yağ içerikleri nedeni ile önermiyoruz.



İşlenmiş et ürünleri: Sucuk, salam, sosis vb et ürünleri koruyucu madde içerirler, uzun süre ve fazla miktarda tüketimleri sağlık için zararlıdır.

Sakatatlar: Yağ ve kolesterol içerikleri oldukça yüksektir.



Hazır meyve suları ve şekerli gazlı içecekler: Boş kalori kaynağıdır, her gün 1 bardak içmek bir yıl sonunda bel çevresinde 5-6 cm kalınlaşmaya neden olur. Obezite ve kalp damar hastalığı riskini artırır.