Zayıflama Hareketleri ve Zayıflama Yöntemleri

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Bugüne kadar birçok yöntem denemiş, birkaçından fayda görmüş olabilirsiniz. Günlük hayatınız içinde vaktinizi çok almayacak şekilde zayıflama hareketlerini denemeye ne dersiniz?

Sağlıklı bir şekilde zayıflamak istiyorsanız diyetin yanında mutlaka spor yapmalısınız. Emin olun ki, sporsuz zayıflama daha uzun ve meşakkatli olur. Zayıflamanın fazla olduğu kalça, göbek, basen veya göğüs bölgesini çalıştıracak hareketleri daha çok yapmanız halinde dengeli bir şekilde zayıflayabilirsiniz. Zayıflama hareketlerini doğru bir şekilde uygulamanın çok önemli olduğunu vurgulayalım. Zayıflama hareketleri ve zayıflama yöntemleri için kendinize egzersiz saatleri ayarlamalı ve gün içerisinde zayıflama hareketleri belirleyerek düzenli olarak setler halinde yapmalısınız.



Zayıflama Hareketleri İçinde En Hızlı Yağ Yakan 4 Egzersiz

1. Göbek ve bel çevresi için...

Vücudunuzdaki yağlanmayı gidermek için bölge bölge zayıflama hareketleri uygulayarak çalışmanız gerekiyor. Göbek ve bel çevresinde oluşan yağlanmalar için 15 dakika boyunca bu hareketi yapmanız gerekli olacak. Bu harekette ihtiyacınız olacak tek şey oklava. Evet, oklava… Bir oklava veya oklavaya benzer bir şeyi ensenize oturacak şekilde yerleştirerek yatay bir şekilde iki elinizle iki uçlarından tutun. Bu hareketi ayakta durarak ve tuttuğunuz oklava ile birlikte sağa ve sola dönerek yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda kol kaslarınızın da çalışmasını sağlayan bu hareket sayesinde göbek ve bel çevresindeki yağlardan kurtulabilirsiniz.



2. Basen çevresi için...

Bir yastık yardımı ile 15 dakika yapacağınız bu zayıflama hareketleri ile özellikle basen ve kalça bölgesinde meydana gelen yağlanmanın azaldığını ve sıkılaştığını görebilirsiniz. Hareketi yapmak için yastığı zemine yerleştirin. Yastığı belinizin boşluğuna gelecek şekilde yerleştirerek sırt üstü yere yatın. Yere sırtınızın üstüne yattıktan sonra önce sağ bacağınızı sonra sol bacağınızı karnınıza değecek şekilde çekin ve sonrasında bırakın. Düzenli setler halinde yapmış olduğunuz bu hareket basen kısmında sıkılaştırma sağlayacak.



3. Yürüyüş

Zayıflama hareketleri içerisinde en önemli olan vücudunuzdaki kasların tamamının sıkılaşmasını sağlayan ve kilo vermenizde en önemli hareket yürüyüş yapmak... Sağlık açısından da çok önemli yeri olan yürüyüş en temel hareketlerden ve bütün vücudunuz için etkili bir egzersiz olduğunu söylemeliyiz.



4. Bisiklet

Spor aleti olan bisikleti veya normal bisikleti kullanarak saatte 500 ile 1000 arası kaloriyi rahatlıkla verebilmeniz mümkün. Bisiklet üzerinde yapmış olduğunuz zayıflama hareketleri tuttuğunuz tempo ile orantılı olarak vücudunuzdaki zayıflama etkisini gösteriyor.

