Zayıflamak için öneriler

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Dr. Ender Saraç'tan öneriler...

Zayıflama konusunda her yıl birtakım yenilikler çıkıyor. Ancak yıllar geçtikçe benim geldiğim nokta binlerce yıllık yöntemlerin en sağlam ve etkili yöntemler olduğu... Ayurveda ve beden tipine göre beslenme gibi. Binlerce yıl önce Uzakdoğu tıbbı, insanların beden tipine göre nasıl beslenmesi gerektiğini çözmüş. Mesela bir beden grubu domates yerse, inek sütünden yapılan besinleri tüketirse şişiyor, kilo veremiyor. Başka bir beden tipinin tamamen sulu gıdalarla beslenmesi gerekiyor. O beden tipi için salata uygun değil. Salata yedikçe saçları dökülüyor veya adet düzensizliği oluşuyor. Ayurveda kişilerin öncelikle beden tiplerini belirliyor ve beslenme şekli buna göre oluşturulduğunda çok iyi sonuçlar alınıyor.



HCG plasenta ekstreleri

Özellikle Amerika’da uygulanan ‘HCG plasenta ekstreleri ile olan iğneli program’ obezite ile savaşmada çok etkili ve çok başarılı bir yöntem. Yüzde 95 başarı oranı var. Bu program metabolizmayı düzenliyor, vücutta depolanmış atık ve tehlikeli yağların erimesine yardımcı oluyor. Bunu sekiz yıldır uyguluyorum. Hollywood starları çıkıp ‘şu koç ile zayıfladım, çiğ beslendim’ diyor. Aslında çoğu kliniklerde HCG ile zayıflıyor. ‘Ameliyattan başka çarem kalmadı’ diyen kişilere bu yöntemi öneriyorum.



Bölgesel yağlarla savaş için…

Bölgesel kalınlıklarda liposuction tek çareydi. Şimdi buna alternatif olarak Zeltiq (soğuk lüpolis yöntemi) geliştirildi. Liposuction ile aynı etkiyi gösteren ama daha ucuz, anestezi alınmayan, vücutta delik olmayan, pıhtı atma riski olmayan, bandaj yapılmayan, ağrısız, yan etkisiz ve çift FDA onaylı bu yöntemle bölgesel yağların yüzde 20-30’u bir daha geri dönmeyecek şekilde yok ediliyor. Özellikle erkeklerde meme ve bel çevresi yağlanmalarında, kadınların ise basen ve göbek gibi bölgelerinde çok etkili ve yan etkisi yok. Tabii ‘Zeltiq yaptırdım, iğneli programa girdim, inceldim, yağlarımdan kurtuldum’ deyip eski alışkanlıklara dönmemek kaydıyla... Bir miktar egzersiz, bir miktar diyet, bir miktar bitki çayı ve bir miktar stres yönetimi şart!



Zayıflamak için…

• Zayıflamak için önce ‘karar’ vereceksiniz. Karar vermezseniz kiloları geri alırsınız, başarılı olmazsınız, yarıda bırakırsınız.

• İyi bir uzman doktorun önderliğinde bir ekibe başvurmalısınız. Bu ekipte uzman hekimler dışında fizyoterapist, diyetisyen, gerekirse psikolog ve beraber çalışılan spor hocası hatta masör, estetisyen de olmalı.

• Gittiğiniz klinikte vücut bileşenleri analiz cihazı olmalı. Kemikleriniz iri ve kaslarınız yerinde olduğu için toplu görünen çok sağlıklı bir birey olabilirsiniz ya da normal görünen ama yağ oranı yüksek biri de olabilirsiniz. Bu yüzden mutlaka vücut analiziniz yapılmalı. Yağ ve kas oranı dağılımına bakılmalı.

• Metabolizmaya yönelik bir kan tahlili yaptırmalısınız. Bu olmadan zayıflamak büyük bir eksiklik. Belki sizde tiroid, guatr, gizli şeker, insülin direnci, gıda intoleransı veya kansızlık vardır. ‘Boğazımı tutarım, biraz yürür zayıflarım’ diye düşünenler sağlıklı kilo veremiyor. Pek çok hastamda D vitamini eksikliği gördüm. Bu göbek ve belde yağlanma yapabiliyor. Basit bir D vitamini ampulü ile basit bir şekilde göbek ve bel civarındaki yağlardan kurtulabiliyorlar.

• Mutlaka iyi ve deneyimli uzman hekim kontrolünde diyet yapmalısınız. Onun dışında mevsime, kişinin cinsiyetine, yaşına, pozisyonuna, maddi imkanına uygun diyetler seçilmeli.

• Obez hastalarda gizli depresyon aşırı yaygın. Sevgi ve şefkat ihtiyacını tatlı ve hamur işi yiyerek gidermeye çalışıyorlar. Tatlı yeme ihtiyacı hayatını tatlandırma isteğidir. Özellikle güçlü olmak zorunda olduğu saatlerde değil, akşam el ayak çekildiği vakitlerde tatlı canavarına dönüşenlerin çoğunda gizli depresyon olabilir. Bunun tedavisi de doğal yolla olmalı.

• Ağır spora da hareketsizliğe de hayır demek gerek. Egzersiz düzenli olmalı. Özellikle nisan ayında ortalıkta Herkül adaylarını veya olimpiyat adayı kadınları görüyoruz. Bunların çoğu bir taraflarını sakatlayacak, eklemlerini zedeleyecek, kasını yırtacak. Aşırı sporu devam ettiremeyince göbek-bel yağları geri gelecek. Devam ettiremeyeceğiniz sporlara başlamayın. Her gün 45-50 dakika orta tempoda yürüyüş veya 20-30 dakika yüzme, yarım saat pilates, etkili bir yoga gibi düzenli egzersizleri tercih edin!



