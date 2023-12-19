Diyet yapanlar yılbaşında nelere dikkat etmeli? Diyet yapanlara yeni yıl sofrası için 10 öneri

Gelen yeni yılın coşkusunu ailemizle, sevdiklerimizle veya yakın çevremizle kutlamak için çeşit çeşit mezeler, ana yemekler, tatlı ve kuruyemişlerin bol bulunduğu yiyecekler ve içecekler yılbaşı sofralarında yerlerini alıyor. Ancak yeni yıl sofralarını hem sağlıklı hem de lezzetli bir şekilde hazırlamak mümkün. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, diyet yapanlara yeni yıl sofrası için bazı önerilerde bulundu.



Diyet yapanlar yılbaşı günü nelere dikkat etmeli?

Sağlıklı her besin ögesinden yeterli ve dengeli bir şekilde tüketmelidir. Alkol ve gazlı içecek asla tüketmemelidir.

Diyet yapanların yılbaşı sofrası nasıl olmalı ?

Genelde haşlama, ızgara ya da fırında et, tavuk veya balık tüketilmelidir.

Sebze ağırlıklı bir menü düzenlenmeli, yapılan yemeklere sos ve krema konulmamalı veya çok az kullanılmalıdır.

Hangi yemekler ve tatlılar tercih edilmeli ?

Mevsim sebzesinden oluşan yemekler tercih edilmelidir. Şerbetli tatlılardan ziyade sütlü veya meyveli tatlılar tüketilmelidir.

Diyet yapanlar hindi yiyebilir mi?

Evet. Hindi eti doğru pişirme yöntemi kullanıldığında çok sağlıklı ve aromatik bir ettir. Yeterli ve dengeli tüketildiğinde asla vücuda bir sıkıntı vermez, aksine içerdiği yoğun aminoasitler ve provitominler sayesinde bağışıklığı ve kas metabolizmasını güçlendirir.

Diyet yapanlar yılbaşında nelerden uzak durmalı ?

Özellikle alkolden uzak durulmalıdır. Ayrıca kızarmış ve yağlı etlerden uzak durulmalıdır.

Salata tercihleri nasıl olmalı?

Mevsim sebzelerinden az soslu, zeytinyağlı ve doğal nar ekşili salatalar tercih edilebilir.

Hangi çorbalar tercih edilmeli?

Karışık sebze ve kurubaklagilerden oluşan çorbalar gayet sağlıklıdır. Rahatlıkla tüketilmelidir.

Hangi mezeleri ve zeytinyağlıları yiyebilirler?

Acılı ezme, humus, köpoğlu, haydari, fava, havuç tarator ,atom, yoğurtlu pancar gibi mezeler tüketilebilir. Zeytinyağlı olarak kabak, taze fasulye, ıspanak ve barbunya pilaki tüketilebilir.

Diyet yapanlara yeni yıl sofrası için 10 öneri

Yılbaşı sofrasına muhakkak çorba ile başlayın.

Et yemeğinizi fırında mangalda ya da haşlama şeklinde tüketelim.

Zeytinyağlı sebze yemekleri tüketmeye özen gösterelim.

Yemek arasında bol bol su içelim.

Yemeği yanında mutlaka salata tüketelim.

Ara sıcak veya mezeleri az az yeterli ve dengeli şekilde tüketelim.

Soslardan, kremalardan özellikle ketçap ve mayonezden uzak duralım.

Şerbetli tatlıdan ziyade, meyveli veya sütlü tatlı tüketelim.

Alkol kullanmayalım.

Kuruyemişler sağlıklı gözükse de fazla tüketmeyelim.