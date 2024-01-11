Doktorların insanların kaçınmasını söylediği vücuda zararlı 8 hareket

Gün içinde farkında olmadan birçok yanlış harekette bulunabiliyoruz. Bazen hızlıca bir koli kaldırıyoruz ya da ayakta hakeret halindeyken pantolon giymeye çalışıyoruz. Bunların vücudumuza birçok olumsuz etkisi bulunuyor. Gelin hangi hareketleri yapmamamız gerektiğine birlikte bakalım...

VÜCUDA ZARAR VEREBİLECEK 8 HAREKET

1. Ağır nesneleri kaldırmak için eğilmek

Ağır nesneleri kaldırmak için eğilmek bel omurgasına kolayca zarar verebilir. Ağır bir şeyi kaldırmak için eğildiğinizde vücudunuzun alt sırtına binen baskı, normalde ayakta durduğunuz zamana göre iki kat daha fazla olacaktır ve bu da bel omurgası yaralanmalarına neden olabilir.

Ağır nesneleri taşırken dizlerinizi bükerek çömelmeli, sırtınızı düz tutmalı ve nesneyi vücudunuza mümkün olduğunca yakın tutmalısınız. Vücudu desteklemek için bacakları kullanın, yavaşça ayağa kalkın ve ani hareketlerden kaçının.

2. Hareketsiz bir yaşam tarzı

Hareketsiz bir yaşam tarzı omuz, boyun ve sırt ağrısı gibi sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Buna obezite, kanser ve diğer hastalıklar da dahil olabilir.

Bazı insanlar oturduğunda bacaklarını katlamaktan hoşlanırlar. Bu yanlış duruş, bel ve göğüs omurları üzerindeki baskıyı daha da artıracaktır. Basınç sadece omurganın bozulmasına veya yanal eğriliğe neden olmakla kalmayacak, aynı zamanda kadınlarda kolayca kısırlığa neden olabilecek jinekolojik iltihaplanma riskini de artıracaktır.

Her 30 dakikada bir ayağa kalkın. Otururken de doğru duruşu korumalısınız: sırtınız düz, omuzlarınız doğal olarak aşağıda. Klavye ve fareyi kullanırken ellerinizi, bileklerinizi ve kollarınızın ön kısmını düz tutmak, dirseklerinizi dik açıyla bükmek ve vücudunuzun her iki yanına yerleştirmek en iyisidir.

3. Cep telefonu kullanmak veya uyumak için başınızı eğmek

Cep telefonu kullanmak için başınızı eğmek, boyun kasları üzerinde yaklaşık 25 kilogram ağır baskıya neden olabilir; bu, boynunuza oturan 7 veya 8 yaşındaki bir çocuğun ağırlığına eşdeğerdir. Zamanla boynunuzdaki kaslar başınızı öne doğru çektiğiniz için aşırı yüklenir. Servikal omurların eğriliği dengesizleşerek servikal spondiloza neden olur.

Boynunuz öne doğru eğilerek bir masa veya sandalyede uyumak, servikal omurgayı ve boyun kaslarını gevşetemeyeceğiniz anlamına gelir. Ancak bu duruşta boynunuz bükülür ve omurga eklemleriniz bükük kalır; bu, servikal omurganın fizyolojik eğriliğinin korunmasına yardımcı olmaz ve servikal sorunlara yol açabilir. Uzun süre bu pozisyonda uyursanız muhtemelen baş dönmesi ve diğer belirtilerle karşılaşırsınız. Servikal spondilozu veya boyun ağrısı olan kişiler, durumlarını kötüleştireceği için yüzüstü uyumamalıdır.

Sırt üstü düz uyumaya çalışın. Koşullar izin vermiyorsa, garip açılardan kaynaklanan servikal rahatsızlıktan kaçınmak için boynunuza U şeklinde bir yastık konulan bir sandalyeye oturabilirsiniz. Cep telefonu kullanırken boynunuzu rahat bırakmalı, başınızı öne eğmemeli ve göz hizanıza kadar kaldırmalısınız.

4. Egzersiz olarak merdiven çıkmak

Gençler için merdiven çıkmak hiç sorun değil. Ancak yaşlı insanlar için bu, vücudunuz için ideal bir egzersiz değildir. Bunun nedeni, diz eklemlerine daha fazla ağırlık binmesiyle eklem kıkırdağının aşınma ve yıpranma olasılığının artmasıdır.

Egzersiz yapmak için ara sıra merdiven çıkabilirsiniz ancak her gün merdiven çıkmayın. Bacak kaslarınız yeterince güçlü değilse merdiven çıkmaktan kaçınmak daha iyidir. Ayrıca günlük hayatta çok fazla ağırlık yüklemekten kaçının.

5. Çok sık uzanmak

Kitap okumak, televizyon izlemek veya mobil oyun oynamak için yatakta veya kanepede yarı uzanmak oldukça rahat görünebilir ancak bu duruş vücudunuzun bel omurgası için son derece sağlıksızdır.

İnsanlar yarı yattıklarında, lomber omurga yeterli destekten yoksun kalacak ve bu da kavisin değişmesine neden olacaktır. Omurlararası diskler üzerindeki baskı artmaya devam edecek ve lomber omurganın yaralanmasına neden olacaktır. Zamanla bu durum kas gerginliğine ve skolyoza, hatta lumbago, servikal spondiloz ve lomber disk herniasyonuna yol açabilir.

Doğru duruşla ayakta durmak ve oturmak güzel görünür ve vücuda fayda sağlar.

6. Güçlü bağırsak hareketleri

Zorla dışkılamaya çalıştığınızda vücudunuzdaki ilgili kaslar güçlü bir şekilde kasılır. Tansiyonunuzla birlikte karnınızdaki baskı da artar, bu nedenle rektal sarkmaya, anal fissürlere, hemoroitlere vb. neden olmak kolaydır. Ayrıca dışkılamada zorlanma da yaşlılarda kalp-damar hastalıklarının başlıca nedenlerinden biridir.

Gerekmediğinde kasıtlı olarak dışkılamayın. Kabızsanız daha fazla meyve ve sebze yiyerek, daha fazla su içerek ve egzersiz yaparak yaşam tarzınızı değiştirmeye çalışabilirsiniz. Eğer düzelme olmazsa doktora başvurmanızı öneririz.

7. Başınızla omzunuz arasına telefon yerleştirmek

Bazı insanlar ofiste bir aramayı yanıtlamak için sabit hatlı telefon ahizesini omuz ile boyun arasına bastırmaya alışkındır. Bu hareket servikal omurganın bir tarafına aşırı yük bindirerek boyun kas spazmlarına ve aşırı yorgunluğa neden olur. Sonuç olarak boyun ağrısı ve servikal spondiloz meydana gelebilir.

Bir çağrıyı cevaplarken telefon ahizesini elle tutmak ve bir tarafta aşırı kas gerginliğini önlemek için birkaç dakikada bir el değiştirmek en iyisidir. Veya bazen ellerinizi serbest bırakmak ve boynunuzu korumak için telefonu dinlerken kulaklık kullanın.

8. Ayaktayken pantolon giymek

Veriler, düşmelerin 65 yaş üstü insanlar için önde gelen ölüm nedenlerinden biri olduğunu gösteriyor. Çünkü yaşlandıkça eklemleriniz yaşlanır ve osteoporotik hale gelir ve dengeniz de bozulur. Bu nedenle ayakta dururken pantolon giymeye çalışırsanız çok çabuk düşebilirsiniz.

Yaşlı yetişkinlerin kemikleri kırılgandır ve düşmek kolaylıkla kırılmaya neden olabilir. Kırıklar yaşlı yetişkinler için özellikle korkutucudur; özellikle kalça kırıkları, ölüm oranı yüzde 50'ye kadar çıkmaktadır. Ayrıca kafanızı da vurursanız, ikincil yaralanmaların sonuçları da korkunç olur.

Yaşlı insanlar pantolon giymek için tek ayak üzerinde dengede durmaktan kaçının; Kıyafet giymek için yatağa veya sandalyeye oturmak daha güvenlidir.