Dutun faydaları nelerdir? Nelere iyi gelir? Dutun 10 yararı...

Dut, sadece kan şekerinizi kontrol etmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kanseri de sizden uzak tutabilir. Bir kase çiğ dut sadece 60 kalori içerir, bu da onu ideal bir atıştırmalık yapar. Dut tüketmek aynı zamanda demir alımınızı arttırır ve dokularınıza ihtiyacı olan oksijeni verir. Ayrıca dokularınızı serbest radikallerden koruyan ve oksijenin vücutta taşınmasına yardımcı olan Riboflavin (B-2 vitamini olarak da bilinir) içerirler. Gelin birlikte dut meyvesinin insan sağlığına yararlı olacak mucizevi özelliklerine yakından bakalım...

DUT MEYVESİNİN ÖZELLİKLERİ

Antiinflamatuar (iltihabı ve şişmeyi azaltabilir)

Ateş düşürücü (ateşi düşürmeye yardımcı olabilir)

Anthelmintik (bazı parazit solucan türlerini yok etmek için kullanılabilir)

Anormal kan pıhtılarının oluşumunu yavaşlatabilir

Arterlerin iç duvarlarında yağlı madde birikimini azaltmaya yardımcı olur

Kolesterol düşürücü özelliklere sahip olabilir

düşürücü özelliklere sahip olabilir Kan şekeri seviyesinin düşürülmesinde bazı faydalar sağlayabilir

seviyesinin düşürülmesinde bazı faydalar sağlayabilir Cilde ve saça iyi gelir

DUT MEYVESİNİN FAYDALARI

1. Sindirim sağlığına iyi gelir

Dutlar, vücudumuzun uygun sindirimi kolaylaştırmak için ihtiyaç duyduğu iyi miktarda diyet lifi içerir. Midede dışkıyı toplar ve yiyeceklerin sindirim sisteminden geçmesini kolaylaştırır. Bu süreç bizi kabızlık, şişkinlik ve mide krampları sorunlarından kurtarır.

2. Kan şekeri seviyelerini kontrol eder

Vücudunuzun şeker seviyesini kontrol etmek istiyorsanız, beyaz dut sizin için ideal çözümdür. Araştırmalar, beyaz dutta bulunan bazı kimyasalların, tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlara benzediğini göstermektedir.

3. Kanser riskini azaltır

Dutlar, kanser hücrelerini uzak tutan antosiyaninlerle doludur. Ayrıca kanser önleyici özelliklere sahip olduğu bilinen ve bu nedenle kolon kanseri, cilt kanseri, prostat kanseri ve tiroid kanseri ile savaşmaya yardımcı olduğu bilinen resveratrol içerirler.

4. Kan dolaşımını iyileştirir

Dutlar, kan damarlarını genişleterek işleyişini iyileştiren antioksidanlar açısından zengindir. Bu, kanın kalpten vücudun diğer bölgelerine serbest akışına yol açarak kan basıncı kontrolünü sağlar. Dutlar demir açısından zengindir ve demirin varlığı kırmızı kan hücrelerinin üretimini teşvik eder.

5. Bağışıklığı geliştirir

Dutlar, bağışıklığımızı güçlendirdiği söylenen makrofajlarda bulunan alkaloitleri onları aktive etmek için kullanır. Bağışıklık sistemini uyanık tutarlar. Dutta bulunan C vitamini de bağışıklığı güçlendirici bir diğer unsurdur.

6. Kemik dokusu oluşturur

K vitamini, kalsiyum ve demir kombinasyonu, güçlü kemik dokuları ve kemikler oluşturmak için en iyi besin kombinasyonudur. Dut hepsi açısından zengindir. Bu besinler, kemik bozulması belirtilerini tersine çevirmeye ve osteoporoz ve artrit gibi kemik bozukluklarını önlemeye yardımcı olur.

7. Beyin sağlığını destekler

Sağlıklı bir beyin için dut, vücuda aradığı kalsiyumu sağlar. Beynimizin yaşlanmasını önler, onu genç ve tetikte tutar ve hatta Alzheimer'ı uzak tutar.

8. Karaciğer sağlığını destekler

Dut karaciğeri güçlendirme özelliğine sahiptir ve karaciğer sağlığını korumak için yararlı olan demiri içerir. Tüketildiğinde karaciğerdeki kanı besler ve temizler.

9. Grip ve soğuk algınlığını önler

Sık sık grip oluyorsanız, dut yemek yardımcı olabilir. Beyaz dutun bakterileri öldürdüğü bilinir, bu şekilde grip ve soğuk algınlığını önler ve tedavi eder. Ayrıca flavonoidler içerirler.

10. İltihaba karşı zengin maddeler içerir

Dut, içinde anti-inflamatuar özelliklere sahip olan resveratrol içerir. İçlerinde bulunan antosiyaninler iltihaplanmayı önlemeye yardımcı olur ve bu nedenle allopatik ilaca alternatif olarak kullanılabilir.