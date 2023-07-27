Ellerinizdeki 6 sağlık işaretine dikkat: Bu belirtiler hastalığınızı söylüyor!

Elinizde aşağıdaki altı anormallikten herhangi birini fark ederseniz, mümkün olan en kısa sürede doktorunuz ile görüşmelisiniz.

ELİNİZDE SİNYAL VEREN 6 SAĞLIK SORUNU

1. El Sıkışması

Başparmağınızın ve küçük parmağınızın altında sıkışıklık yaşıyorsanız ve bastırdığınız yer beyaza dönüyorsa bu karaciğer yetmezliğinin veya diğer metabolik sorunların bir işareti olabilir.

2. Örümcek Damarsal Ben

Ellerde örümcek nevüs veya örümcek anjiyomu, karaciğer hücresi hasarının, endokrin problemlerin ve azalmış östrojenin bir işaretidir. Elinizdeki örümcek benler, karaciğer rahatsızlığının göstergesi olabilir, ciddiye almanız önemlidir.

3. Deri Sararması

Karaciğer pıhtılaştırıcı faktörler üretir ve safra salgılar. Karaciğerde bir sorun varsa bu iki fonksiyon etkilenerek kandaki bilirubinin azalmasına ve el derisinin sararmasına neden olur.

4. Görünür Damarlar

Vücuttaki mavi damarlar stres sırasında genellikle daha görünür hale gelir. Ancak karaciğerde bir sorun varsa ellerdeki mavi damarlar da daha belirgin olacaktır. Bu genellikle karaciğerdeki baskı ile ilişkilidir.

5. Kapatılamayan Parmaklar

Karaciğer ile ilgili bir sorun varsa vücudun metabolizması ve detoksifikasyonu etkilenerek vücutta ödem ile parmaklarda bölgesel şişlikler oluşur, bunun sonucu olarak parmaklar rahatça kapatılamaz.

6. Anormal Tırnak Rengi

Standart tırnak rengi genelde pembedir. Ancak karaciğer sağlıklı bir şekilde çalışmıyor ise tırnakların rengi daha solgun olabilir. Bu solukluk, vücuttaki detoksifikasyon sorunu, Qi ve kan eksikliği ile ilgilidir. İnce tırnaklara ek olarak, hastanın tırnakları belirgin dikey çizgilere sahip olup kolayca kırılabilir.

KARACİĞER BAKIMI İÇİN GEREKLİ İKİ TEMEL UNSUR

Karaciğer problemlerini önlemek veya azaltmak için aşağıdaki iki kritik adıma dikkat etmelisiniz.

1. Beslenmenize dikkat edin

Diyetinize dikkat etmek, çok fazla yağ ve şeker tüketmekten kaçınmak önemlidir. Yağlı ve şekerli yiyeceklerin aşırı tüketilmesi karaciğer üzerindeki yükü artırabilir, karaciğer yağlanmasına ve diğer hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle, düzenli saatlerde yemeye ve mümkün olduğunca ağır yemeklerden kaçınmaya dikkat edin.

2. Alkolden Uzak Durun

Alkolde bulunan fazla miktarda etanol, karaciğer üzerindeki yükü arttırarak ciddi hasara neden olabilir . Bu nedenle karaciğere zarar vermemek ve çeşitli karaciğer hastalıklarından kaçınmak için alkol alımını azaltmak veya tamamen bırakmak önemlidir.