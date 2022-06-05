Göbek eritmek için ne yapılmalı? Göbek eritmek için nasıl beslenmeli?
Göbek eritmenin en etkili yöntemlerinden biri bol bol yürüyüş yapmaktır fakat yürüyüş tek başına yeterli olmaz bu yüzden beslenme programıyla da desteklenmeli. Peki göbek eritmek için nasıl beslenilmeli? Göbek eritmek için hangi detoks programı uygulanmalı? Diyetisyen Ezgi Dilan Şeker kaleme aldı.
Bize uygun diyeti bulmak için öncelikle vücut tipimizi belirlememiz gerekiyor. Karın bölgesindeki yağlanmanın sebep olduğu kilo elma tipi yağlanma olarak isimlendirilir. Kilo alma şekli genellikle genetik kaynaklı olduğu gibi beslenme şekli ve hareketsizliğe bağlı olarak da meydana gelmektedir. Göbek bölgesini eritmek için neler yapılır? Göbek eritmek isteyenler için neler yemeli? Detoks progamıyla, örnek menü hazırlayan Diyetisyen Ezgi Dilan Şeker, göbek eritmek için neler yapılabileceğini anlattı.
Karın bölgesinde yağlanmanın nedenleri
Göbek çevresindeki yağlanmanın temeli insülin hormonudur. İnsülin hormonu pankreastan salgılanan bir hormondur ve yemek yenildikten sonra salgılanmaya başlar. İnsülin hormonunun görevi kan şekeri dengelemektir. Fakat zamanla bozulan beslenme davranışları sonrasında insülin hormonu hücrelere yeterli şekeri taşıyamaz. İnsülin hormonu kanda belirli bir miktarın üzerinde salgılanırsa karın bölgesinde yağlanmaya sebep olur. Fazla miktarda karbonhidrat tüketimi, meyve tüketimi, sık öğün yapmak, hareketsizlik karın bölgesinde yağlanmaya sebep olan temel faktörlerdendir.
Göbek eritmek için hangi besinler tüketilmeli?
- Et
- Tavuk
- Balık gibi kaliteli protein kaynakları
- Süt ürünlerinde yoğurt,
- Peynir
- Kefir
- Her gün yumurta tüketimi
- Günde 1 porsiyon meyve tüketimi.
- Meyvelerden erik, çilek, elma gibi glisemik indeksi düşük meyveler.
Göbek eritmek için özellikle kuru meyveleri tercih etmemelisiniz. Güne elma sirkeli su ile başlamanız yine karın gölgesindeki yağlanmayı azalmada etkili olacaktır. Gün içerisinde sık öğün yapmamanız insülin salımını azaltacağı için önemli. tercihen 2 veya 3 öğün ile beslenme şeklinizi planlamanız gerekiyor. Günde 2-3 litre arası tüketmeniz önemli. Mümkünse öğünlerinizden ekmek, pilav gibi karbonhidrat seçeneklerini çıkarın. Bir süre tahıl, çavdar, siyez unundan yapılan karbonhidrat seçeneklerini diyetinizden çıkarın.
Göbek eritmek için örnek diyet programı:
- Sabah aç olarak 1 bardak elma sirkeli su
Kahvaltı:
- 2 uymurta
- 2 adet ceviz
- 1 dilim peynir
- Bol yeşillik
Ara:
- 1 adet yeşil elma
- 1 bardak kefir
Akşam:
- 200 gram et/tavuk/balık
- Salata
Ara:
- 1 tane maden suyu
Göbek eritmek için detoks suyu tarifi:
Detoks suyu tarifi için gerekli malzemeler
- 2 litre kaynamış suya ½ demet maydanoz
- 1 adet yeşil elma
- 1 tutam kiraz sapı ekleyin.
Yapım aşamaları
- 30 dakika kısık ateşte kaynatın.
- 30 dakika demleyip süzün.
- İçerisine 1 adet limon sıkıp tüm gün tüketin.
-Kan sulandırıcı ilaç kullananlar bu karışımı tüketmesin.
Karın bölgesini eritmek için neler yapılmalı?
Göbek bölgesini eritmek için egzersiz diyetin yanında olmazsa olmaz. Haftada 4 gün 40 dakika tempolu yürüyüş, şınav, mekik çekmek göbek bölgesini eritmek için yapmanız gereken egzersizler.