Guava meyvesinin faydaları neler? Guava meyvesinin zararlar var mı? Nasıl tüketilmeli?

Son yıllarda popüler olan guava meyvesi özellikle Asya ülkelerinde olmak üzere birçok ülkede tüketiliyor. Vitamin bakımından zengin olan guava meyvesi, sağladığı faydalarla tam bir sağlık deposu. Türk Kalp Vakfı Uzman Diyetisyen Gizem Deniz, guava meyvesi hakkında merak edilenleri anlattı.

Guava meyvesi nedir?

Guava özellikle Orta Amerika'da yetişen tropikal bir meyvedir. Son yıllarda ülkemizde de yetiştirilmeye başlanmıştır. Meyveleri açık yeşil veya sarı kabuklu oval şekillidir. Meyveleri yenilebilir tohumlar içerir. Guava meyvesinin yaprakları bitki çayı olarak, yaprak özü ise şurup olarak kullanılabilmektedir.

Guava meyvesi besin değeri

Guava meyvesi antioksidan, C vitamini, potasyum ve lif açısından zengindir. 100 gram guava meyvesi 68 kaloridir. İçeriği :

Karbonhidrat: 14 g

Lif: 5 g

Protein: 3 g

Yağ: 0.95 g

Sodyum: 0 g

A Vitamini: 624 IU

C Vitamini: 228 mg

Potasyum: 417 mg

Kalsiyum: 18 mg

Demir: 0.26 mg

Guava meyvesinin faydaları neler?

C vitamini bakımından zengin olan guava meyvesi faydaları arasında bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir.

A vitamini içermesi sayesinde göz sağlığını korur. Görme bozuklukları, katarakt gibi rahatsızlıkların oluşmasını engellemeye destekçidir.

Oldukça düşük kalorili olmasının yanı sıra yüksek oranda lif içerdiği için uzun süre tok tutar.

Antioksidan içeriği sayesinde kanser hücrelerinin oluşmasını ve yayılmasını önleyebileceği öngörülmektedir.

Lif bakımından zengin olması sayesinde sindirim sistemini rahatlatarak şişkinliği ve hazımsızlığı önler. Sadece bir guava, önerilen günlük lif alımının %12'sini karşılıyor.

Regl döneminde oluşan sancıların giderilmesinde etkilidir.

Kalp ve damar hastalıklarının oluşma riskini azaltır. Potasyum içeriği ile ani kalp krizlerini önleyici etkidedir. Ayrıca kötü kolesterolü düşürerek ve iyi kolesterolü artırıyor.

Kan şekerini dengeler ve insülin direncini önler. Diyabet oluşumunu engelleyici bir besindir. Diyabet hastalarının tüketimine de uygundur. Guava yaprağı çayı içmenin yemekten sonra kan şekerini %10'dan fazla azalttığı çalışmalarda gözlemlenmiştir.

Guava meyvesinin zararları var mı? Kimler tüketmemeli?

Aşırı tüketimden kaynaklı zararlar görülebilir. Günde 3-4 adetin üzerinde tüketimi önerilmez. Olgunlaşmamış meyvenin çok ekşi olduğuna dikkat edilmelidir. Guava'nın çok fazla işlem gördüğü tüketimler önerilmez. Uzun depolama sürecinden geçen meyvelerinden de kaçınılmalıdır.

Kabuğunun çok fazla şeker içerdiği bilindiği için diyabet hastaları dikkatli tüketmelidir. Hamilelerde tüketimi ile ilgili yeterli çalışma bulunmadığı için dikkatli olunmalıdır. Diyet yapan kişilerin meyve porsiyonlarına uygun şekilde tüketmesi sorun olmayacaktır. Herhangi bir ilaç kullanımı olan bireylerin tüketmeden önce doktoruna/diyetisyenine danışması gerekmektedir.