7 adımda horlamadan kurtulun!

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Horluyorsanız ve horlamanız artık aile sohbetlerinin eğlence malzemesi haline geldiyse önlem alma zamanı gelmiş demektir!

Yetişkinlerin yaklaşık %45’inde görülen ve tedavi edilmediğinde uyku apnesi başta olmak üzere pek çok problemi beraberinde getiren horlamadan kurtulmak için yapabileceklerinizi Hisar Intercontinental Hospital Baş Boyun Cerrahisi ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Seyhan Alkan’dan öğrendik…



1. Uyku pozisyonunuzu değiştirin. Sırtüstü yattığınızda diliniz boğaz arka duvarına ve damağınıza baskı yaparak titreşimli bir ses oluşturur ve horlamanıza neden olur. Bu nedenle mümkün olduğunca yan yatmaya çalışın.

2. Kilonuzu koruyun. İdeal kilonuzun üzerine çıkmamaya çalışın. Kilo horlamanın da en önemli nedenlerinden biridir. Fazla kilo uyku sırasında boynunuza çok fazla ağırlık yüklenmesine neden olarak nefes alışınızı engeller ve horlamaya neden olur.

3. Alkolden uzak durun. Alkol boğaz kaslarını olumsuz yönde etkilediği için özellikle yatmadan birkaç saat önce alındığında horlamanızı artırır.

4. Uyku düzeninizi oluşturun. Kötü uyku alışkanlıkları horlamayı tetikler.

5. Burnunuzu açık tutun. Burnunuz tıkalı oldukça ağzınızdan nefes alıp vereceğiniz için horlama ihtimaliniz artar. Eğer soğuk algınlığı yaşıyorsanız burun tıkanıklığınızı açmak için gerekli ilaçları kullanın ve ılık bir duş alın.

6. Yastığınızı değiştirin. Yatak ve yastığınızda bulunan alerjenler horlamanıza katkıda bulunabilir. Toz akarları yastıklarda birikerek alerjik reaksiyonlara ve horlamaya neden olabilir. Evcil hayvanlarınızın yatağınızda uyumasına izin vermeyin. Yastığınızı altı aylık periyotta; yastık kılıfınızı ise her hafta değiştirin.

7. Bol su tüketin. Susuz kaldığınızda burun ve yumuşak damağınızdaki salgılar azaldığı için horlama ihtimaliniz artar.



