Vücut direncinin düşmesi, kapalı mekanlarda geçirilen zamanın artması gibi nedenlerle kışın hastalıklar da artıyor. Peki, kış hastalıklarından nasıl korunabilirsiniz?

Kışın havaların soğumasıyla birlikte toplu ve kapalı mekanlarda geçirilen sürenin uzaması nedeniyle enfeksiyonlar daha hızlı ve kolayca yayılıyor. Hava kirliliğinin artması havanın soğuk ve kuru olması sonucu burun mukozası kuruyarak enfeksiyon gelişimine daha yatkın hale geliyor. Soğuk havaya uyum sağlamak için daha fazla enerji harcayan vücut direnci düşüyor. Ve tüm bu etkenler nedeniyle soğuk algınlığı, grip, bademcik ve kulak enfeksiyonları gibi hastalıklara yakalanma riski de artıyor. Sonuç; sık sık çekilen burunlar, hapşırık, öksürük ve halsizlik gibi birçok yakınmalar. Oysa yaşam kalitemizi düşüren, bizi hem sosyal hayatımızdan hem işimizden alıkoyan bu enfeksiyon hastalıklarından büyük oranda korunabiliriz. Üstelik kalemimizi yanımızda taşımak, 5’er dakika molalar vermek, çalışma masamızı ve bilgisayarımızı temizlemek gibi basit yöntemlerle... Acıbadem Fulya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hülya Kuşoğlu, kış mevsimini sağlıklı geçirmek için günlük yaşamda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

1. Ellerinizi en az 15 saniye yıkayın

Enfeksiyonların yayılmasını önlemenin en etkili yolu, hiç kuşkusuz ellerin sık sık yıkanması. Çünkü ellerimiz gün boyunca yaptığımız çeşitli aktiviteler nedeniyle gözle görülmeyen yüzlerce çeşitte ve sayıda bakteri, parazit ve virüsle kaplanıyor. Enfeksiyon kaynağı olan bu mikroorganizmalar hem kendimiz hem de çevremizdeki kişiler için risk oluşturuyor. Bu nedenle ellerinizi bilekler, avuç içleri, parmaklar, parmak araları, el sırtı ve tırnak içleri dahil olmak üzere en az 15 saniye bol su ve sabunla iyice yıkamaya özen gösterin.

2. Masanızı temiz tutun

Ortak kullanılan malzemeleri dokunmadan önce silerek enfeksiyonun yayılma riskini azaltabilirsiniz. Örneğin; iş yerinde ortak kullandığınız masaları, kalemleri ve bilgisayar klavyelerini temizleyerek enfeksiyondan büyük oranda korunabilirsiniz. Kapı kollarını sık sık temizlemek veya spor salonlarındaki spor aletlerini kullanmadan önce tutacak yerlerini antiseptik ürün veya mendillerle temizlemek de enfeksiyonlardan korunmanızda fayda sağlayacaktır.

3. Kaleminizi yanınızda taşıyın

Gün içinde dokunduğumuz birçok yerden enfeksiyon kapma olasılığımız fazla. Bunlardan biri de, ufak bir olasılık gibi görünse de, aslında çok sık kullandığımız kalemlerin ortak kullanılması. Enfeksiyondan korunmak için iş yerinde, bankalarda, mağazalarda ve birçok yerde kendi kaleminizi kullanmaya özen gösterin.

4. Kendi su bardağınızı kullanın

Kendi su bardağınızı kullanmanız, ağız yoluyla enfeksiyon kapma riskinizi azaltacaktır. Su ve sabunla yıkanmadan kullanılan ortak mutfak malzemeleri virüs ve bakterilerin yayılmasına katkıda bulunuyor. Dolayısıyla başka kişilerin kullandıkları bardak, çatal ve kaşık gibi malzemeleri temizlemeden kullanmanız hastalıkları çok çabuk kapmanıza sebep olur. Bu nedenle ortak kullanılan bu tür malzemeleri kullanmadan önce mutlaka yıkayın.

5. Maske takın

Soğuk havalarda kapalı mekanlarda daha çok zaman geçiriyoruz. Havada damlacıklarla asılı kalan bakteri ve virüsler de solunum yoluyla kolaylıkla bulaşarak; soğuk algınlığı, grip, zatürre gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Bu nedenle mümkün olduğunca kapalı mekanlarda kalmamak, gitmeniz gerekiyorsa ağız ve burnunuzu kapatacak şekilde maske kullanmak enfeksiyondan korunmanızda önleyici bir yaklaşım olacaktır.

6. Günde 10 bin adım atmaya çalışın

Düzenli egzersizler vücudunuzun savunma sistemini güçlendirdiği için yağış olmayan havalarda yürüyüş ve egzersizleri ihmal etmeyin. Vücut sağlığınız için günlük 10.000 adım önerisi tüm dünyada benimsenmiş bir tavsiyedir.

7.Renkli beslenin

Güçlü bir bağışıklık sistemi için dengeli beslenmek çok önemli. Özellikle çeşitli türden meyve ve sebze tüketmek, sağlık için gerekli beslenme öğelerini ve vitaminleri doğal yoldan sağlayacaktır. Mümkün olduğunca endüstriyel gıdalardan uzak durun, doğal ürünleri tercih edin.

8. Mola verin

Gün içinde işinizde çok aktif ve yoğunsanız, düzenli bir uyku bağışıklık sisteminizi korur, aynı zamanda gün içinde kendinize ara ara 5’er dakikalık dinlenme molaları vermelisiniz. Beyin ve vücut aşırı yorulduğunda bağışıklık sistemi zarar görüyor. Bu nedenle mümkün olduğunca stres faktörlerini azaltmalı ve beyin ile vücudunuzun dinlenmesi için aktiviteler sonrasında dinlenme fırsatları oluşturmalısınız.