Ağız kokusunun nedenleri ve önlemek için yapılabilecekler...

Ağızdaki çirkin kokuya halitosis deniyor. Bazen bir hastalık habercisi olarak karşımıza çıkan ağız kokusunun başlıca nedenleri yetersiz ağız hijyeni, iyi temizlenmeyen protezler, tütün ve alkol ürünleri kullanımı, dişeti hastalıkları ve diş çürükleri. Bunun yanında sinüs ve akciğer kaynaklı enfeksiyonlar, şeker hastalığı ve karaciğer yetmezliği gibi birçok sistemik rahatsızlık da ağız kokusuna neden olabiliyor.



Ağız kokusunu önlemenin yolları

- Gece yatmadan önce ve sabah kalkınca dişlerinizi mutlaka en az iki dakika fırçalalayın. Süpürme hareketi ile dili fırçalamayı da unutmayın.

- Diş fırçanızı üç ayda bir değiştirin.

- Ağız gargaralarından destek alın.

- Diş fırçalama işleminden sonra diş ipi kullanın.

- Çinko içeren diş macunlarını tercih edin.

- Sigara içmek, ağız kuruluğuna ve kokuya neden olur. Diş eti hastalıklarına zemin hazırlar. Sigarayı hayatınızdan çıkartın.

- Rezene, kakule, karanfil gibi kokulu baharatların ağız kokusunu giderici etkisi olduğunu unutmayın.

- Sabahları oluşan ağız kokusunun nedeni genellikle açlık olabiliyor. Aç kalmamaya dikkat edin.

