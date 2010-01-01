Alerjiyi yenmenin 10 doğal yolu

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Mevsim alerjilerin tetiklendiği bu mevsimde ilaçlara rağmen bir türlü toparlanamadığınızı hissediyorsanız doğal yollara başvurmanın tam zamanı…

Hayatınızda yapacağınız küçük değişikliklerle ve alabileceğiniz doğal önlemlerle alerjinizi azaltabilirsiniz. Alerjiye karşı alınabilecek doğal önlemleri Hisar Intercontinental Hospital Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Demirel’den öğrendik...



Klimanızın temizliğini yaptırın!

Gerekli temizliği yapılmadığı zaman alerji tetikleme özelliğine sahip olan klimalarınızın filtrelerini değiştirin ve alerjiye özel hava filtresi taktırın. Böylece kapalı hava partiküllerinin %90-95’ini ortadan kaldırabilirsiniz.



Alerjenleri evin dışında bırakın

Eve girdiğinizde üzerinizdeki giysi, ayakkabı, saç ve cildinizin üzerindeki alerjenleri dışarıda bırakmak için mutlaka elbiselerinizi değiştirin ve duş alın. Ayakkabılarınızı kapıda bırakın ya da kapalı bir dolaba koyun.



Maske takın

Hastaysanız mutlaka maske takın. Maskeler polen ve diğer alerjenlerden korunmanızı sağlar.



Sağlıklı beslenin

Her öğünde mutlaka en az bir taze meyve ve sebze tüketin. Üzüm, elma, portakal ve domates gibi alerji belirtilerini artıran gıdaları ise mümkün olduğunca dikkatli yiyin.



Burnunuzu sık sık temizleyin

Burnunuzu sık sık temizlemeniz nazal alerji belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Burun temizliğini mendil gibi kapalı bir engele sümkürerek değil, burun içine su çekerek çok fazla basınç uygulamadan diğer deliği kapatıp dışarıya burun içeriklerini boşaltabilirsiniz. Fazla zorlayarak veya kapalı bir engele mendil gibi sümkürmek burun içinde ödem, kanama ve kulaklarda tıkanmaya sebep olabilir.



Daha fazla sıvı tüketin!

Su başta olmak üzere mümkün olduğunca meyve suyu ve bitki çaylarını tüketin. Ekstra sıvı içme, burun içerisinde mukus üretimine yardımcı olur. Özellikle bitki çayları, et suyu çorba gibi sıcak sıvılar mukus üretimini artırarak rahatlamanızı sağlar.



Alerjenlere karşı doğru temizlik nasıl yapılır öğrenin

Evinizi temiz tutmanız alerjenlerden kaçınmanız için en iyi yollarından biridir. Ancak bu temizliği yaparken sert kimyasallar kullanmanız burun bölgesindeki tahriş ve alerji belirtilerini kötüleştirebilir. Sirke veya kabartma tozu gibi sıradan ev ürünleri ile temizlemeyi deneyin ve tuzak alerjenlere karşı hepa filtresi olan bir elektrikli süpürge kullanın. Alerjiniz şiddetlenirse temizlik konusunda başkasından yardım isteyin.



Buhardan destek alın

Buhar solunması burun tıkanıklığını rahatlatmak için basit bir yoldur ve alerjiniz varsa nefesinizi rahatlatabilir. Yaşadığınız hava şartları burnun sağlıklı soluyabilmesi için çok önemlidir. Yattığınız odanın nemi en az %40 seviyesinde olmalıdır. Oda sıcaklığı 21-22 dereceyi geçmemelidir. Oda buharları nemlendirme için uygun seçeneklerden birisidir. Direkt mentollü buhar solunması özellikle astımı olan insanlara önerilmez.



Sigaradan uzak durun

Sigara dumanı alerjinin en büyük düşmanlarından biri. Alerjinin kaşıntılı, burun tıkanıklığı yaşatan ve giderek kötüleşen bir hale gelmesine neden olabilir. Eğer sigara içiyorsanız bırakın, içmiyorsanız sigara içilen ortamlardan uzak durun. Ayrıca oda spreyleri ve şömine dumanı da alerji üzerinde sigara kadar olumsuz etkilere neden olabilir.



Alerjinizi neyin tetiklediğini öğrenin

Basit gibi görünse de alerjinizin nedenlerini biliyorsanız ondan kaçınmak en önemli yöntemdir. Tetikleyicileri belirleme konusunda da alerji testi konusunda bir uzmana başvurun.