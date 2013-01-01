Alkol göğüs kanseri riskini artırıyor

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Günde bir kadeh alkolün göğüs kanseri riskini yüzde 8 artırdığı ortaya çıktı.

Kanadalı bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre, günde bir kadeh alkolün kadınlarda göğüs kanseri riskini içmeyenlere oranla 8 kat artırdığı belirlendi.



Kanada'nın Brisitih Colombia eyaletine bağlı Victoria kentindeki, Victoria Üniversitesi Bağımlılık Araştırmaları Merkezi'nden Dr. Kara Thompson ile ekibinin gerçekleştirdiği, Alkolizm: Klinik ve Deneysel Araştırmalar başlığıyla bilimsel makalelerin yer aldığı "Wiley Online Library" isimli internet sitesinde yayımlanan araştırmada, alkol alan kadınların göğüs kanserine yakalanma riskleri yer aldı.



Makalede Thompson, "Eğer günde bir kadeh alkol alıyorsanız, bu sizin kansere yakalanacağınız anlamına gelmez. Bu, kansere yakalanma riskinizin, alkol kullanmayanlara oranla yüzde 8 fazla olduğunu gösterir. Günde 3 kadeh alkol alanlarda bu risk, yüzde 37'dir. Buna, genetik ve diğer riskleri de eklediğinizde, kansere yakalanma riskiniz daha da yukarılara çıkar" ifadelerini kullandı.



Birçoğu 2013 yılından önce gerçekleştirilmiş düşük dozlu alkol kullanımı ve göğüs kanseri üzerine yapılmış 60'ın üzerinde çalışma ve analizi yeniden inceleyen Thompson, bu çalışmalarda saptadıkları ciddi ön yargılar ve sınıflandırma hatalarını düzelttiklerini, bunun da kendilerini düşük dozlu alkol kullanımının da "önemli riskler" taşıdığı sonucuna götürdüğünü kaydetti.



Araştırma ekibinden Dr. Tim Stockwell de çalışmayı "Sağlık için ne kadar az alkol, o kadar az risk" ifadesiyle tanımladı.



Victoria Üniversitesi Bağımlılık Araştırmaları Merkezi verilerine göre, Kanada'da her yıl 250 ila 500 kadın, alkol kullanımına bağlı göğüs kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor.



(AA)