Ameliyat sonrası hızlı iyileşmenin formülü bulundu!

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Ameliyat öncesi kondisyon, beslenme ve psikolojik rahatlama programı izleyen hastalar çok daha hızlı iyileşiyor.

Kanada'da yapılan bir araştırma, ameliyat öncesi fiziksel egzersiz, beslenme ve psikolojik rahatlama alıştırmalarını içeren bir rehabilitasyon programı izleyen hastalarda ameliyat sonrası iyileşmenin çok daha hızlı olduğunu gösterdi.



Kalın bağırsak kanseri hastaları üzerinde yapılan araştırma, fiziksel egzersiz, protein destekli beslenme eğitimi ve rahatlama egzersizlerinden oluşan programa katılan hastaların ameliyatın ardından geçen iki ay içinde programa katılmayan hastalardan çok daha hızlı iyileşme gösterdiklerini ortaya koydu.



Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden Prof. Francesco Carli başkanlığında yapılan bilimsel araştırma, Amerikan Anestezistler Derneği'nin (ASA) internet sitesinde yayımlandı.



ASA'nın resmi bilimsel yayını Anesthesiology'nin kasım sayısında yayımlanacağı duyurulan araştırmaya ilişkin açıklamada bulunan Carli, ameliyat öncesi rehabilitasyon programının, hastaların daha hızlı iyileşebilmeleri ve tıbbi işlem sonrasında daha işlevsel olabilmeleri için ameliyat stresine dayanmaya hazır hale gelmelerini sağladığını söyledi.



Carli, "Ameliyat öncesi form kazandırma, hastaların kendi iyileşme süreçlerine atkif katılımına yardımcı oluyor. Mümkün olduğu durumlarda uygulanan ameliyat öncesi rehabilitasyonun, sağlık durumu ve iyileşmeyi daha ileriye götüreceğine ve maliyetleri azaltacağına inanıyoruz" dedi.



Araştırma sırasında iki gruba ayrılan 77 katılımcı da ameliyat öncesinde 6 dakikalık yürüme testine tabi tutuldu. Bu test sırasında ameliyat öncesi rehabilitasyon grubuna alınacak 38 hastanın 421 metre, diğer gruptakilerin ise 425 metre yürüyebildiği görüldü.



Daha sonra ortalama 24,5 bugün süren rehabilitasyon programı çerçevesinde katılımcılara evde kendi başlarına haftada 3 gün yapacakları aerobik ve mukavemet antrenmanını de içeren egzersiz programları verildi. Diyetisyen tarafından hazırlanmış kişiye özel beslenme programı uygulanan ve peynir altı suyundan üretilen protein takviyesi alan bu gruptaki katılımcılara ayrıca bir psikolog tarafından, ameliyat öncesi endişeyi, "görüntü", "hayalde canlandırma" ve "nefes alıp verme" egzersizlerini içeren rahatlama alıştırmaları öğretildi.



Ameliyatın ardından geçen 8 haftalık süre boyunca her iki grup hastaya da ameliyat sonrası rehabilitasyon programı uygulandı. Bu sürenin sonunda ameliyat öncesi rehabilitasyon programına katılan gruptaki hastaların başlangıçta yapılan yürüme testi sırasında katettikleri mesafeden ortalama 48,4 metre daha uzun yürüyebildikleri, diğer gruptakilerin yürüme mesafelerininse 38,2 metre azaldığı tespit edildi.



Dünyada en sık görülen üçüncü kanser türü olan kalın bağırsak kanserinde kanserli bölge ameliyatla alınıyor. Hiçbir komplikasyonun olmadığı vakalarda bile kalın bağırsak kanseri hastalarının ameliyattan sonra yürüme fonksiyonlarının yüzde 20-40 düştüğünü belirten Carli, bu durum göz önüne alındığında ameliyat öncesi rehabilitasyon programının başarısının daha iyi anlaşılabileceğinin altını çizdi.

