Anti-aging beslenme

Bir süredir dünyayı kasıp kavuran beslenme türü, yaşlanmayı önlüyor, daha uzun süre genç kalmanızı sağlıyor. Anti-aging beslenmenin öncüleri arasında Hollywood’un ünlü isimleri de var.

Dünyada bir süredir özel bir beslenme tarzı konuşuluyor. Bu beslenme tarzı kısa sürede cildi gerginleştiriyor ve pürüzsüzleştiriyor. Beslenmenin ana maddeleri ise buzdolabınızda bulunan gıdalar. Öncelikle şekerden uzak durmanız gerekiyor. Çünkü şeker molekülleri, kolajen lifleriyle birleşiyor ve onları sertleştiriyor. Bu da esnekliklerinin kaybolmasına ve kırışıklıklara neden oluyor. Kırışıklıkların engellenmesi için yapmanız gereken ise taze meyve, yağlı et ve sebzenin yeşil ışığından faydalanmak… Şimdi sırada herkesin merak ettiği can alıcı sorulara bir göz atmaya ne dersiniz? Anti-aging diyeti hangi temel şartlarda önem kazanıyor? Beslenme ve yaşlılık arasındaki bağlantı nasıl kurulabilir? Hangi besinler gençleştiriyor, hangilerinden uzak durmak gerekiyor? Bu beslenme esasına göre kolajen liflerinin sertleşmesi öncelikle serbest radikaller sayesinde engelleniyor. Her ne kadar vücut enzimler ve amino asitlerden kendi bağışıklık sistemini oluştursa da yine de bunu oluşturmak için doğru besinlere ve formlara ihtiyaç duyuyor.



ESANSİYEL YAĞ HÜCRELERİ: PROTEİNLER

Beslenme ve kırışıklık oluşumu arasında inanılmaz bir bağlantı olduğunu düşünülüyor. Günümüzde insanlar tek yönlü besleniyor. Aşırı karbonhidrat yaşlandırıyor. Makarna, patates ve ekmekten alınan fazla karbonhidrat ciltte tahrişe neden oluyor. Özellikle çok çabuk kana karışan ve böylelikle insülinin artmasına neden olan karbonhidratlar ise tehlikeli. Bu reaksiyon, yağ yakımını bloke ediyor. Dolayısıyla karbonhidrat kana ne kadar yavaş alınırsa, ciltte de o kadar az hasar meydana geliyor. Uzmanlara göre genç kalmak için insülinin yavaş ve kesintisiz alımı şart. Pek çok kişi protein alımında sorun yaşıyor. Oysa protein beslenmede vazgeçilemez. Çünkü vücutta teker teker aminoasitlere dönüşüyor. O da kolajen liflerini, elastin lifleri ve hormonları oluşturuyor. Ayrıca proteinler metabolizmayı harekete geçiriyor. Tabii, zarar verici serbest radikallere karşı vücudu korumak için de önem taşıyor. Bu, günde üç öğün mutlaka alınması gereken besin maddeleri arasından seçim yapmayı da mümkün kılıyor. Ve günde üç litre suyu da asla ihmal etmemek gerekiyor.