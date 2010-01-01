Aşıyla önlenebilir 10 hastalık

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Geçmişte dünya üzerinde salgınlara neden olan; ancak bulunan aşılar sayesinde günümüzde sadece adı bilinen hastalıkları Hisar Intercontinental Hospital Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan Gözüküçük’ten öğrendik…

Kızamık: Son derece bulaşıcı bir enfeksiyon olan, ateş ve döküntülerle seyreden kızamık, hastalığı taşıyan kişinin öksürme ya da hapşırmasıyla bulaşabilir. Aşıyla koruma sağlanabilen hastalık tedavi edilmediğinde zatürre ve ne yazık ki ölüme bile neden olabilir.

Boğmaca: Şiddetli öksürük ve nefes darlığıyla kendini gösteren bir akciğer enfeksiyonudur. Öksürme-hapşırma ile bulaşır. Özellikle 1 yaş ve altı bebeklerde hayatı tehdit edici olabilir.

Grip: Burun, akciğerler ve boğazı içerisine alan viral enfeksiyonlardan kaynaklanan bir hastalıktır. Hastalığı taşıyan kişinin hapşırması ya da öksürmesiyle ortama dağılan damlacıkların havada yoluyla alınması ya da hasta kişinin dokunduğu şeylere dokunarak hastalığa yakalanabilirler.

Çocuk felci: Aşısı sayesinde ortadan kaldırılabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Grip benzeri belirtiler gösteren hastalık tedavi edilmediğinde çocuk felci, beyin enfeksiyonu, felç ve ölüme neden olabilir. 20. yüzyılın en korkulan ve yıkıcı hastalıklarından biri olan çocuk felci vakaları aşısı sayesinde dünya üzerinde giderek daha az görülür hale gelmiştir.

Pnömokok: Pnömoni başta olmak üzere, beyin ve omuriliği etkileyen menenjit, kulak ve kan enfeksiyonları gibi pek çok hastalığa yol açan bakteri kökenli bir hastalıktır. Enfekte kişinin mukus, tükürük gibi vücut sıvılarıyla sağlıklı kişinin temasıyla bulaşır. Komplikasyonlar ciddi ve ölümcül olabilir. Bu nedenle özellikle tüm çocukların ve 60 yaş üstü kişilerin mutlaka aşı yaptırmaları gerekir.

