Aspirin kanser riskini azaltabiliyor...

İngiltere'de yapılan bir araştırma, aspirinin kanser riskini ne kadar azaltabileceğini gösterdi.



BBC Türkçe'nin İngiliz basınından aktardığı bilgiye göre, Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'nden bilim insanları aspirin kullanımının kanseri ne kadar önleyebileceğini araştırdı. Araştırma sonucunda, İngiltere'de 50-64 yaş arasındaki kişilerin 10 yıl boyunca her gün aspirin içmeleri halinde, 20 yıldan fazla sürede 130 binden fazla kişinin ölümün önlenebileceği sonucu çıktı.



Bilim insanları, aspirinin olumlu etkilerinin kullanımına son verilmesinin ardından da uzun süre devam ettiğini söyledi.



Times gazetesi ise orta yaşta her gün aspirin içmenin iç kanama ve felç riskini artırdığını da hatırlattı.



Times'ın aktardığı bilim insanlarının hesaplarına göre, 50-64 yaş arasındakilerin 10 yıl boyunca her gün aspirin içmeleri halinde, İngiltere'de yılda 7 binden fazla kişi kanserden ve kalp krizinden korunacak. İç kanama ya da felç nedeniyle öleceklerin sayısı ise yılda 900'de kalacak.



