Kilo kontrolü, içki ve sigara gibi bağımlılıklardan uzaklaşmak sandığınızdan daha kolay olabilir. Hem özel hem de iş hayatını sekteye uğratabilen bu konularda başarılı sonuçlar almakta zorlanıyorsanız, uzman yardımına başvurabilirsiniz.

İş hayatında başarılı olmada, kişinin özel ve sosyal yaşamı büyük önem taşıyor. Çünkü her ne kadar yansıtmadığını düşünse de; bunlardan birinde ortaya çıkan aksaklıklar doğrudan işi de etkiliyor. Dolayısıyla bu tür sorunların ortadan kalkması iş hayatında başarılı olmaya da yardım edebiliyor. Bu düşünceden hareketle, İşte Mutluluk adlı bir merkez kuran Aydan Yalçın ile merkezi ve faaliyetlerini konuştuk.



Bu merkez neden kuruldu?

Uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptım. “İşte Mutluluk” fikri de aslında kendi içimde yaptığım yolculuğun bir yansıması ve sonucu olarak ortaya çıktı. Hizmetlerimiz ise dünyanın çeşitli yerlerinde, farklı disiplinlerden eğitimlerle şekillendi.



Ne tür uygulamalar yapılıyor?

İşte Mutluluk; iş ve özel hayatında kişiyi engelleyen, kısıtlayan, hayat kalitesini düşüren ve sağlığını bozan nedenleri saptayıp, ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Kişileri, faydaları ve etkileri dünyada kanıtlanmış teknikler ve donanımların da desteğiyle sigara, alkol gibi bağımlılıklardan kurtulmaya, ağrı, stres, alerji, kilo kontrolü, detoks ile daha mutlu bir hayata kavuşturmaya yardımcı oluyor. Bu çalışmalar, yetkin ve sertifikalandırılmış kişiler tarafından yapılıyor. Sorunların çözülmesinde tamamlayıcı ve destekleyici biorezonans, tomatis, Bach çiçekleri, Psych-k. uygulanan yöntemlerden bazıları...



Kilo kontrolünü nasıl sağlıyorsunuz?

Kişi bize başvurduğunda, herhangi bir sağlık engeli yoksa öncelikle durumu analiz edilerek, ihtiyaçları belirleniyor. Ardından biorezonans cihazıyla veya bilinçaltına yönelik birtakım çalışmalarla kişiye özel danışmanlık veriliyor. Sonrasında takiple uzun vadeli çözümler üretiliyor. Kişiye hedef kilo verilmiyor çünkü herkesin bünyesi birbirinden farklı olduğundan, verilen kilo kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Genelde iki seansın yeterli olması hedefleniyor. İhtiyaç halinde ek seans da yapılabiliyor.



Her yaş grubuna uygun

Merkezde, kilo kontrolü dışında kişinin kendini sağlıklı ve mutlu hissetmesine yönelik danışmanlık hizmetleri de veriliyor. Örneğin; içki, sigara, tırnak yeme gibi tüm alışkanlıkların yanı sıra dikkat, hafıza, konsantrasyon eksikliği, öğrenme güçlüğü, uyku problemleri, iletişim ve ifade zayıflığı, doğuma ait korku ve kaygılar, bebekle daha iyi iletişim kurma, yorgunluk ve enerjisizlik konularında da hizmet veriliyor. Özellikle yaş gruplarına ya da kişinin bulunduğu döneme dair çalışmalar yaparak, danışanların hayat kalitesini yükseltmenin asıl hedefleri olduğunu belirten Aydan Yalçın, “Ergenlik, hamilelik öncesi ve yaşlılık dönemlerine ait konularla bütünsel olarak ele alınıyor” diyor.